Источник: СНГ готовит санкции против Украины

В СНГ прорабатывают меры воздействия на Украину из-за неуплаты ежегодных взносов в организацию. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах.

"Украина уже четвертый год отказывается платить взносы. Несмотря на это, никто выталкивать Киев из СНГ не собирается. Все партнеры, наоборот, заинтересованы в том, чтобы украинцы не теряли связей с Содружеством", — заявил постпред России при СНГ Андрей Шведов.

Кроме того, он отметил двусмысленность в отношении Киева к СНГ. "Но все же, как представляется, сохраняется понимание, что выход из организации ударит по интересам самой Украины и по ее гражданам", — подчеркнул постпред.

Напомним, о том, что Украина будет пытаться выйти из ряда соглашений в рамках СНГ, сообщалось еще в 2016 году.

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