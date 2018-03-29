В ДНР прокомментировали применение лазерного оружия на Донбассе

В "оперативном командовании" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) прокомментировали обвинения в использовании лазерного оружия.

Боевики заявили, что у них нет такого оружия. "Это полный бред, такого вооружения у нас точно нет", — цитирует РИА Новости представителя так называемого командования.

Напомним, Госпогранслужба заявила, что несколько дней назад на КПП "Марьинка" применялось лазерное оружие, в результате чего пострадал один пограничник. Сейчас он госпитализирован.

"Один из пограничников во время несения службы был ослеплен лучом. Его использовали со стороны временно оккупированной территории. Военнослужащий получил ожог сетчатки глаза", - сообщили в Госпогранслужбе.

Ранее сообщалось, что в зоне АТО боевики десятки раз нарушали "полное перемирие".