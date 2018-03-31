Смертельная боевая задача. В штабе АТО поделились плохой новостью с фронта

В зоне АТО на Донбассе за прошедшие сутки, 30 марта, террористы 32 раза нарушили "пасхальное перемирие", обстреляв позиции украинских воинов, ранен один боец.

Во время выполнения боевых задач один наш защитник погиб, а трое — получили ранения, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Донецком направлении противник применил 82-мм минометы, гранатометы и противотанковую управляемую ракету по укреплениям вблизи Талаковки, бил из гранатометов в районе Опытного, Верхнеторецкого, Богдановки, шахты "Бутовка", Лебединского и Широкино.

Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки атаковал укрепления в Водяном, а из крупнокалиберных пулеметов — вблизи Павлополя и Пищевика. Кроме этого, враг из стрелкового оружия вел огонь по защитникам Павлополя, Авдеевки, Опытного, Богдановки, Новотроицкого, Каменки, Марьинки, Пищевика и Песков.

На Луганском направлении злоумышленники применили гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по опорным пунктам в районе Луганского. Из гранатометов террористы били и у Катериновки.

Ранее сообщалось, что в столице Беларуси Минске представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения на время пасхальных праздников — с 30 марта.

Напомним, в декабре 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны. Позже украинский лидер сказал, что с начала 2018-го на востоке страны погиб 21 ее воин, а еще 90 — получили ранения.