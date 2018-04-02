В Киеве суд прекратил рассмотрение дела о запрете "Партии регионов": детапи

Окружной административный суд столицы Украины снял с рассмотрения дело о запрете "Партии регионов".

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы суда.

"В судебном заседании Окружной административный суд города Киева рассмотрел ходатайство истца об отзыве административного иска. После выхода из совещательной комнаты суд огласил решение - оставить без рассмотрения административный иск общественной организации "Всеукраинское бюро расследований" Министерства юстиции Украины, третье лицо - политическая партия "Партия регионов", - процитировали они судью Владимира Келеберду.

В исковом заявлении суд просили признать противоправным бездеятельность Министерства юстиции касаемо непринятия мер по запрету "Партии регионов" и принудить ведомство отменить государственную регистрацию партии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Раде экс-регионал выхватил телефоны их рук журналистов.