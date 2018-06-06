Скандальное высказывание зама Супрун: в Сеть "залили" аудиозапись

В интернете опубликовали аудиозапись скандального высказывания Александра Линчевского, заместителя и.о. главы украинского Минздрава Ульяны Супрун, сделанного им во время заседания Счетной палаты − касаемо лечения онкобольных украинцев за рубежом.

Гиперссылку на запись выложил на собственной странице в соцсети Facebook глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан.

"Ради недопущения различных интерпретаций заявлений Линчевского было принято решение также обнародовать аудиозапись его выступления, чтобы общественность могла с ней ознакомиться и не возникало никаких вопросов", - написал он.

Напомним, заявление Линчевского о том, что выделять деньги на лечение некоторых категорий больных нецелесообразно, вызвало серьезный общественный резонанс. В Минздраве оперативно принесли извинения за слова чиновника, а премьер Гройсман поручил его наказать.