Военный эксперт объяснил, почему России не выгодна широкомасштабная война с Украиной

Украина способна противостоять России в полномасштабной войне: она продемонстрировала это в 2014 году. В то же время самой России широкомасштабная война с Украиной не выгодна.

Об этом заявил в ходе чата на "Главреде"заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"В случае широкомасштабного наступления, для которого нет сил и средств у Российской Федерации, на территории Украины они увязнут в затяжной позиционной войне. Даже с учетом того, что ВСУ на сегодняшний день находятся в состоянии стагнации", – пояснил он.

Ранее Жданов назвал минусы введения миротворцев на Донбасс. При этом он признал, что присутствие миротворцев — это самый бескровный и лучший вариант решения проблемы.

Напомним, президент Петр Порошенко рассказал, когда Россия нападет на Украину. Чтобы обезопасить страну в этом плане, гарант решил создать группу с партнерами из ЕС для блокировки строительства "Северного потока-2".