"Мы готовы дойти с вами до ада". Молодежь "ДНР" поздравила Захарченко с днем рождения: видео

В Сети опубликовано видео с обращением группы молодых людей, которые называют себя молодежной платформой организации "Оплот", в котором они поздравляют главаря "ДНР" Александра Захарченко с днем рождения.

Девушки, одетые в парадную форму, называют Захарченко "командиром, наставником, защитником и батей", при этом обещают дойти вместе с ним "до самого ада".

Напомним, ранее 7-летний ребенок рассказал, как помогает боевикам "ДНР" убивать украинцев.