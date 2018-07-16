Booking.com прекратил работу в аннексированном Крыму

Популярный сервис Booking.com, через который бронируют отели, прекратил свою работу в аннексированном Россией Крыму.

Таким образом компания поддержала санкции в отношении полуострова, пишет Интерфакс.

Также владельцы объектов размещения жалуются на блокировку своих площадок, размещенных на Booking.com: по их словам, с сегодняшнего дня сервис прекратил сбор отзывов и оценок туристов по крымским объектам.

"Официальный ответ от сервиса – он должен соблюдать торговые санкции ЕС в отношении Крыма из-за того, что базируется в Нидерландах. Согласно санкциям, компании Booking.com не разрешено предлагать какие-либо услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью в Крыму", – отмечает издание.

При этом пока что по-прежнему могут забронировать жилье бизнес-путешественники по варианты размещения в Крыму. Однако любые их отзывы не должны восприниматься как то, что компания Booking.com предлагает туристические услуги в регионе, подчеркнул сервис.

Напомним, в мае в РФ рассматривали возможность заблокировать Booking.com. Такую ответную меру на санкции США в апреле предложил один из отечественных туроператоров.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что аннексия Крыма Россией и другие проблемы в отношениях с НАТО не являются поводом для изоляции страны.

При этом Вашингтон пообещал Киеву, что президент США Дональд Трамп не станет поступаться интересами Украины на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Накануне спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что американские СМИ неверно истолковали позицию президента США Дональда Трампа, Вашингтон не планирует признавать Крым частью России.

"Белый дом высказался очень ясно - советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию", - сказал он, отметив, что Москва ответственна за "гибридную войну" в Крыму и конфликт на Донбассе.

Ранее Трамп в ответ на вопрос о признании Крыма частью России ответил: "Посмотрим". По информации издания BuzzFeed, в июне на саммите G7 в Канаде Трамп якобы заявил, что считает Крым российским, потому что там живет русскоязычное население.

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встречаются 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.