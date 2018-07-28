В полиции раскрыли подробности захвата предприятия в Одессе: видео

Нападение на предприятие в Одессе произошло между местными жителями, которые называют себя собственниками объектов, расположенных на данной территории.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, нападавшие представляют одну из сторон спора и являются работниками частной охранной фирмы, зарегистрированной в другом городе.

Правоохранители изъяли у задержанных оружие, газовые баллончики, предметы, похожие на светошумовые гранаты и спецсредства.

По факту захвата предприятия проводятся неотложные следственные действия, которые проходят в рамках производства по статье "хулиганство".

Напомним, вооруженная группа из 20 мужчин в камуфляже захватила здание частного предприятия "Бетон-Одесса" в Одессе.