Делегация ОБСЕ собралась посетить Крым

Члены Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ выразили желание посетить Крым, чтобы оценить ситуацию с правами человека на аннексированном полуострове.

"Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ рассматривает возможность поездки в Крым, чтобы оценить ситуацию с нарушением прав человека на полуострове" - сообщили "Известиям" в организации.

В ОБСЕ, подчеркнули, что для визита им потребуется приглашение Киева, а также содействие подконтрольных Кремлю "властей" оккупированного полуострова, чтобы добраться с материковой территории Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал принятие Госдумой РФ закона, утверждающего 19 апреля "Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)".



"Вчерашним выпадом по Крыму Россия демонстрирует свою слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран. Жалкий ход: немного покопаться в истории, чтобы найти оправдание сегодняшним преступлениям. РФ ищет аргументы в прошлом, а цивилизованный мир - в международном праве", - написал Климкин Twitter.