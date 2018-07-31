В Украину вернулись моряки после трех лет в Омане

В Одессу 30 июля вернулись 15 членов экипажа судна Free Neptune, которое с 2015 года стоит в Омане из-за банкротства владельца судна.

"Сегодня в Украину вернулись 15 членов экипажа судна Free Neptune, которые находились в Султанате Оман на борту этого судна из-за задолженности по выплате судовладельцем заработной платы", - сообщили УНИАН в профсоюзе работников морского транспорта Украины.

Моряки вынуждены были на протяжении трех лет жить на борту заброшенного судна в порту Маскат в Омане. Продукты и медицинскую помощь они получали нерегулярно. Для привлечения внимания к своей проблеме они были вынуждены объявлять голодовку.

Судно греческой компании Free Вulkers SA находится у берегов Омана с 2015 года из-за банкротства оператора судна, что привело к изоляции 22 членов экипажа. Семеро из них вернулись в Украину в марте 2017 года.

Напомним, ранее в Украину вернулись 12 членов экипажа грузового судна Mekong Spirit, которые более года удерживались Грецией по обвинению в якобы контрабанде оружия.