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Выстрелы – в цель: убивший семерых на Житомирщине оказался профессиональным стрелком

23 мая 2020, 18:19

Гости Анатолия Захаренко пытались применить оружие, однако он со своей двустволкой оказался быстрее.

Анатолий Захаренко
Анатолий Захаренко в зале суда / Скриншот

Знакомые Анатолия Захаренко, которого задержали после убийства семерых человек в Житомирской области, рассказали подробности о своем соседе.

"Поверить не могу, что Толик "Русский" такое сделал. Соседка позвонила, рассказала. Нормальный же, адекватный мужик был. Никакого конфликта с ним не припомню. Я его знал, когда он только переехал в Новоселице. Ничего необычного не замечал, ничего плохого о нем до сих пор не слышал. Там на прудах, кажется, было два арендатора. Но чтобы именно Толик такое натворил - никогда бы не подумал", – рассказал бывший местный житель Сергей.

Как пишет kp.ua, Захаренко до Новоселицы переехал из России в 1986 году, поэтому его прозвали "Русским" или "Кацапом". В селе женился на местной женщина, которая имела ребенка от первого брака. В семье впоследствии родился еще один сын. Захаренко работал водителем в колхозе, работал трактористом при сельсовете. До получения гражданства, по словам крестьян, Захаренко промышлял в сибирской тайге отстрелом пушного зверя. Поэтому метко и быстро стрелять – было его профессиональной обязанностью.

Читайте такжеУбийство нацгвардейцев на Житомирщине: стрелок рассказал свою версиюМестные жители рассказывают, что на пруд рыбаков владелец часто пускал бесплатно, за вылов рыбы денег не брал. Кроме того, в вагончике возле водоема человек практически жил, а жена его находилась в селе.

Соседи задержанного говорят, что деньги у него вымогали, а может – и пруд хотели забрать. Другие, что ему по пьянке эти "друзья-атошники" припомнили, что он – русский, кацап. Третьи, что те, выпив, начали обвинять его в трусости – мол, ни он, ни сын не пошли родину защищать, - рассуждают местные.

"Это похоже на бытовой конфликт, какие возникают, когда водку запивают пивом. Чем он закончился, мы видим…", - добавил заместитель начальника Нацполиции Алексей Руденко.

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На оперативных фото видно, что гости Анатолия пытались применить оружие, однако он со своей двустволкой оказался быстрее и точнее. Все его выстрелы оказались смертельными – прибывшая бригада скорой помощи лишь констатировала смерти.

Напомним, в пятницу, 22 мая, в Житомире произошло резонансное убийство – местный арендатор ставка застрелил 7 человек. Среди убитых оказались волонтеры и ветераны АТО.

Согласно одной из версий, к Анатолию Захаренко, которого подозревают в убийстве семерых людей, нагрянули "гости" и обвинили его в том, что он "сдал" правоохранителям Руслана Мшанецкого – подполковника полиции, который вымогал у него взятку.

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