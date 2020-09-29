Когда украинские школьники перейдут на дистанционку: эксперт дала прогноз

Украинские школьники могут продолжить обучение дистанционно / УНИАН

Открытие школ в период эпидемии коронавируса является ошибкой, заявила врач высшей категории, инфекционист Светлана Куницина.

"Была бы моя воля, я бы школы не открывала, потому что однозначно послабление карантинных мероприятий, а начало учебного года и очная форма обучения — это очень серьезное ослабление карантинных ограничительных мер, конечно будет способствовать распространению вирусного заболевания", - подчеркнула она в интервью ТСН.

Медик обратила внимание на то, что если бы не открыли школы — это было бы очень непопулярное решение для правительства.

"Больше того, и педагоги, и родители, и те эксперты от образования говорят, что обучение должно быть очным, то есть очень страдает процесс обучения. Сейчас мы видим, как закрываются школы, детские садики. Мне казалось, что пройдет месяц-два и учебные учреждения закроют. Плюс оно еще совпадает с сезонными заболеваниями, ОРЗ, грипп. Я, честно, опасаюсь ноября. Эпидемически риск очень высок, я думаю, к ноябрю у нас есть большая вероятность опять перейти на дистанционное обучение", - добавила Куницина.

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Напомним, ранее руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-инфекционист Андрей Александрин заявил в комментарии Главреду, что большинство детских образовательных учреждений в Украине не готовы к обеспечению инфекционной безопасности.

По его мнению, уже через пару недель, когда начнется серьезное похолодание, практически все школы и сады будут закрыты на карантин.