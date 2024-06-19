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Зачем РФ объявляет в розыск украинских чиновников: в ISW раскрыли цель Кремля

Юлия Закрепа
19 июня 2024, 10:52
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Российское правительство заочно обвиняет украинских военнослужащих и военных чиновников в преступлениях.
Зачем РФ объявляет в розыск украинских чиновников: в ISW раскрыли цель Кремля
Зачем РФ объявляет в розыск украинских чиновников / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels.com

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российское правительство заочно обвиняет украинских и иностранных чиновников в преступлениях, пытаясь оправдать возможную будущую агрессию против НАТО.

"Российское правительство заочно обвиняет украинских военнослужащих и военных чиновников в преступлениях, пытаясь ввести российское федеральное законодательство за пределами своей юрисдикции и намекая на то, что Украина не должна существовать как независимое государство", - говорится в отчете ISW.

По данным аналитиков, решение России объявить в розыск западных чиновников за нарушение российских федеральных законов за пределами России является частью ее усилий, направленных на нарушение суверенитета стран-членов НАТО и оправдание возможной будущей российской агрессии против НАТО.

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Зато преследование Кремлем украинских военнослужащих и политического руководства, которые ведут вполне законную оборонительную войну против вторжения иностранного государства способом, похожим на внутренних террористов, по мнению аналитиков, подчеркивает постоянное убеждение России, что Украина не должна существовать отдельно от России.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Напомним, что президента Украины Владимира Зеленского объявили в розыск в РФ. Основанием для объявления Зеленского в розыск стало якобы возбуждение дела в отношении президента Украины.

Страна-агрессор Россия объявила в розыск командующего Воздушных сил ВСУ. Командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука объявили в "федеральный розыск" за якобы "террористическую атаку" БПЛА по территории России.

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