Одессу может затопить снова: названы районы, откуда лучше эвакуироваться во время ливней

В Одессе открыли уголовное производство из-за потопа. Чиновников подозревают в служебной халатности.

В Одессе может повториться разрушительный потоп / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

В Одессе может повториться потоп

В Одессе открыли уголовное производство из-за потопа

Одесса снова может пережить потопы. Власти призывают людей эвакуироваться из опасных зон. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов.

Такие природные явления будут становиться более частыми из-за изменений климата. В случае таких ливней ни в коем случае не следует оставаться в подвалах и даже полуподвалах. Во время угрозы подтоплений должен быть закрыт доступ к подземным паркингам, отметил Труханов.

Он также посоветовал серьезно отнестись и к другим важным правилам:

1. Жителям частного сектора следует эвакуироваться по первому требованию спасателей.

2. Покидать дом заранее и находиться в безопасных районах, если есть риски подтоплений.

3. Избегать низин, оврагов, открытых пространств.

Улицы, которые находятся в зоне риска подтоплений в Одессе

Местные власти указали на то, какие районы и улицы Одессы находятся в зоне риска:

ул. Известковая;

ул. Приморская;

ул. Атамана Головатого и ул. Черноморского казачества;

Великофонтанская балка (от ул. Длинной по ул. Рыбацкая балка, ул. Золотой берег);

Балка Водяная (ул. Балковская);

Аркадийская балка (Центральная аллея, ул. Генуэзская);

ж/м Преображенский (в пределах улиц Ученическая, ул. Магистральная и ул. Сосюры);

ул. Умова до ул. Промышленной;

микрорайон "Троицкое" в пределах ул. Житомирской, ул. Путевой, ул. Новикова и ул. Малишевского;

восточная и южная части Юго-Западного жилого массива (от. 1ст. Люстдорфской дороги до площади Толбухина);

ж/м Таирова: ул. Королева перекресток ул. Костанди;

ул. Евгения Чикаленко;

западная часть Пересыпского района (частный сектор вдоль железной дороги);

мкр. "Лузановка";

мкр. "Кривая Балка";

ул. Викандера и Ларсена (бывшая ул. 8-го Марта);

Черноморская балка (пос. Черноморка);

ул. Дача Ковалевского (спуск к пляжу Монастырский);

Среднефонтанская балка (10 ст. В. Фонтана);

Балка Карантинная (Карантинный и Польский спуски);

Французский бульвар - от улицы Академической до Трассы здоровья;

Крыжановская балка;

ул. семьи Глодан;

Проспект Небесной сотни;

ул. Князя Ярослава Мудрого;

ул. Химическая угол Промышленной;

ул. Инглези;

ул. Варненская;

ул. Церковная угол Атамана Чепиги;

ул. Приморская угол Газового переулка;

5 станция Фонтана.

Названы опасные зоны в Одессе в случае подтоплений / фото: Геннадий Труханов

По факту подтоплений в Одессе открыли уголовное производство

Из-за подтоплений, которые унесли жизни украинцев в Одессе, правоохранители открыли уголовное производство. Об этом заявила пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба в эфире "Мы-Украина".

Правоохранители расследуют дело по факту служебной халатности должностных лиц Одесского горсовета, структурных подразделений и других структур. Виновным может грозить до восьми лет за решеткой с лишением права на три года занимать определенные должности.

Считается, что вызвать такие последствия могло ненадлежащее содержание дренажной системы для воды на территории города, отсутствие мер для своевременного водоотвода.

Непогода в Одессе - что известно

Как писал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла мощная непогода. Почти двухмесячная норма осадков выпала в течение семи часов. Интенсивные ливни вызвали масштабные подтопления и повреждения коммунальной инфраструктуры. 1 октября школьники учились дистанционно.

В ГСЧС Украины сообщили, что в течение всей ночи спасатели помогали эвакуировать людей из водяных ловушек, доставали автомобили, откачивали воду из зданий.

Всего спасены 362 человека и эвакуированы 227 транспортных средств.

Впоследствии стало известно, что в Одессе во время ливня волна накрыла семью из пяти человек, все они погибли. Это было две женщины, и мужчины и 8-летняя девочка.

