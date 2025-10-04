Укр
Читать на украинском
Одессу может затопить снова: названы районы, откуда лучше эвакуироваться во время ливней

Ангелина Подвысоцкая
4 октября 2025, 01:17
В Одессе открыли уголовное производство из-за потопа. Чиновников подозревают в служебной халатности.
потоп в Одессе
В Одессе может повториться разрушительный потоп / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

  • В Одессе может повториться потоп
  • В Одессе открыли уголовное производство из-за потопа

Одесса снова может пережить потопы. Власти призывают людей эвакуироваться из опасных зон. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов.

Такие природные явления будут становиться более частыми из-за изменений климата. В случае таких ливней ни в коем случае не следует оставаться в подвалах и даже полуподвалах. Во время угрозы подтоплений должен быть закрыт доступ к подземным паркингам, отметил Труханов.

Он также посоветовал серьезно отнестись и к другим важным правилам:

1. Жителям частного сектора следует эвакуироваться по первому требованию спасателей.

2. Покидать дом заранее и находиться в безопасных районах, если есть риски подтоплений.

3. Избегать низин, оврагов, открытых пространств.

Улицы, которые находятся в зоне риска подтоплений в Одессе

Местные власти указали на то, какие районы и улицы Одессы находятся в зоне риска:

  • ул. Известковая;
  • ул. Приморская;
  • ул. Атамана Головатого и ул. Черноморского казачества;
  • Великофонтанская балка (от ул. Длинной по ул. Рыбацкая балка, ул. Золотой берег);
  • Балка Водяная (ул. Балковская);
  • Аркадийская балка (Центральная аллея, ул. Генуэзская);
  • ж/м Преображенский (в пределах улиц Ученическая, ул. Магистральная и ул. Сосюры);
  • ул. Умова до ул. Промышленной;
  • микрорайон "Троицкое" в пределах ул. Житомирской, ул. Путевой, ул. Новикова и ул. Малишевского;
  • восточная и южная части Юго-Западного жилого массива (от. 1ст. Люстдорфской дороги до площади Толбухина);
  • ж/м Таирова: ул. Королева перекресток ул. Костанди;
  • ул. Евгения Чикаленко;
  • западная часть Пересыпского района (частный сектор вдоль железной дороги);
  • мкр. "Лузановка";
  • мкр. "Кривая Балка";
  • ул. Викандера и Ларсена (бывшая ул. 8-го Марта);
  • Черноморская балка (пос. Черноморка);
  • ул. Дача Ковалевского (спуск к пляжу Монастырский);
  • Среднефонтанская балка (10 ст. В. Фонтана);
  • Балка Карантинная (Карантинный и Польский спуски);
  • Французский бульвар - от улицы Академической до Трассы здоровья;
  • Крыжановская балка;
  • ул. семьи Глодан;
  • Проспект Небесной сотни;
  • ул. Князя Ярослава Мудрого;
  • ул. Химическая угол Промышленной;
  • ул. Инглези;
  • ул. Варненская;
  • ул. Церковная угол Атамана Чепиги;
  • ул. Приморская угол Газового переулка;
  • 5 станция Фонтана.
подтопление Одессы
Названы опасные зоны в Одессе в случае подтоплений / фото: Геннадий Труханов

По факту подтоплений в Одессе открыли уголовное производство

Из-за подтоплений, которые унесли жизни украинцев в Одессе, правоохранители открыли уголовное производство. Об этом заявила пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба в эфире "Мы-Украина".

Правоохранители расследуют дело по факту служебной халатности должностных лиц Одесского горсовета, структурных подразделений и других структур. Виновным может грозить до восьми лет за решеткой с лишением права на три года занимать определенные должности.

Считается, что вызвать такие последствия могло ненадлежащее содержание дренажной системы для воды на территории города, отсутствие мер для своевременного водоотвода.

Непогода в Одессе - что известно

Как писал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла мощная непогода. Почти двухмесячная норма осадков выпала в течение семи часов. Интенсивные ливни вызвали масштабные подтопления и повреждения коммунальной инфраструктуры. 1 октября школьники учились дистанционно.

В ГСЧС Украины сообщили, что в течение всей ночи спасатели помогали эвакуировать людей из водяных ловушек, доставали автомобили, откачивали воду из зданий.

Всего спасены 362 человека и эвакуированы 227 транспортных средств.

Впоследствии стало известно, что в Одессе во время ливня волна накрыла семью из пяти человек, все они погибли. Это было две женщины, и мужчины и 8-летняя девочка.

Одесса Одесская область Геннадий Труханов
