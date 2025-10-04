Одессу может затопить снова: названы районы, откуда лучше эвакуироваться во время ливней

Что известно:
- В Одессе может повториться потоп
- В Одессе открыли уголовное производство из-за потопа
Одесса снова может пережить потопы. Власти призывают людей эвакуироваться из опасных зон. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов.
Такие природные явления будут становиться более частыми из-за изменений климата. В случае таких ливней ни в коем случае не следует оставаться в подвалах и даже полуподвалах. Во время угрозы подтоплений должен быть закрыт доступ к подземным паркингам, отметил Труханов.
Он также посоветовал серьезно отнестись и к другим важным правилам:
1. Жителям частного сектора следует эвакуироваться по первому требованию спасателей.
2. Покидать дом заранее и находиться в безопасных районах, если есть риски подтоплений.
3. Избегать низин, оврагов, открытых пространств.
Улицы, которые находятся в зоне риска подтоплений в Одессе
Местные власти указали на то, какие районы и улицы Одессы находятся в зоне риска:
- ул. Известковая;
- ул. Приморская;
- ул. Атамана Головатого и ул. Черноморского казачества;
- Великофонтанская балка (от ул. Длинной по ул. Рыбацкая балка, ул. Золотой берег);
- Балка Водяная (ул. Балковская);
- Аркадийская балка (Центральная аллея, ул. Генуэзская);
- ж/м Преображенский (в пределах улиц Ученическая, ул. Магистральная и ул. Сосюры);
- ул. Умова до ул. Промышленной;
- микрорайон "Троицкое" в пределах ул. Житомирской, ул. Путевой, ул. Новикова и ул. Малишевского;
- восточная и южная части Юго-Западного жилого массива (от. 1ст. Люстдорфской дороги до площади Толбухина);
- ж/м Таирова: ул. Королева перекресток ул. Костанди;
- ул. Евгения Чикаленко;
- западная часть Пересыпского района (частный сектор вдоль железной дороги);
- мкр. "Лузановка";
- мкр. "Кривая Балка";
- ул. Викандера и Ларсена (бывшая ул. 8-го Марта);
- Черноморская балка (пос. Черноморка);
- ул. Дача Ковалевского (спуск к пляжу Монастырский);
- Среднефонтанская балка (10 ст. В. Фонтана);
- Балка Карантинная (Карантинный и Польский спуски);
- Французский бульвар - от улицы Академической до Трассы здоровья;
- Крыжановская балка;
- ул. семьи Глодан;
- Проспект Небесной сотни;
- ул. Князя Ярослава Мудрого;
- ул. Химическая угол Промышленной;
- ул. Инглези;
- ул. Варненская;
- ул. Церковная угол Атамана Чепиги;
- ул. Приморская угол Газового переулка;
- 5 станция Фонтана.
По факту подтоплений в Одессе открыли уголовное производство
Из-за подтоплений, которые унесли жизни украинцев в Одессе, правоохранители открыли уголовное производство. Об этом заявила пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба в эфире "Мы-Украина".
Правоохранители расследуют дело по факту служебной халатности должностных лиц Одесского горсовета, структурных подразделений и других структур. Виновным может грозить до восьми лет за решеткой с лишением права на три года занимать определенные должности.
Считается, что вызвать такие последствия могло ненадлежащее содержание дренажной системы для воды на территории города, отсутствие мер для своевременного водоотвода.
Непогода в Одессе - что известно
Как писал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла мощная непогода. Почти двухмесячная норма осадков выпала в течение семи часов. Интенсивные ливни вызвали масштабные подтопления и повреждения коммунальной инфраструктуры. 1 октября школьники учились дистанционно.
В ГСЧС Украины сообщили, что в течение всей ночи спасатели помогали эвакуировать людей из водяных ловушек, доставали автомобили, откачивали воду из зданий.
Всего спасены 362 человека и эвакуированы 227 транспортных средств.
Впоследствии стало известно, что в Одессе во время ливня волна накрыла семью из пяти человек, все они погибли. Это было две женщины, и мужчины и 8-летняя девочка.
Другие новости:
- Температура опустится до -1: некоторые области Украины окутает настоящий холод
- Мокрый снег, дожди и штормовой ветер: названа область, где будет очень холодно
- Холод отступит: названа дата, когда в Украине потеплеет до +19 градусов
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред