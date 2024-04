Пытки, пьянство, вымогательство: в ISW рассказали о проблемах в рядах армии РФ

Отдельные подразделения армии страны-агрессора РФ регулярно используют насилие против собственных сослуживцев. На информацию из российских СМИ обратили внимание в Институте изучения войны (ISW).

Сообщается, что оккупанты страдают от пьянства, вымогательств и пыток (и в итоге этого все часто заканчивается убийствами и прочими расправами).

Речь идет о публикации российского "независимого" издания "Берег" от 5 апреля 2024 года. В ней рассказывается о том, как военнослужащие армии-агрессоров РФ пытали и убили своего товарища.

Случай произошел в рядах 164-й мотострелковой бригады (25-я общевойсковая армия, Центральный военный округ), которая временно располагается неподалеку от временно оккупированного села Гречишкино (Луганская область).

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.