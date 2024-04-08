Пытки, пьянство, вымогательство: в ISW рассказали о проблемах в рядах армии РФ

Отдельные подразделения армии страны-агрессора РФ, воюющие против Сил оборону Украины, применяют насилие против своих же сослуживцев.

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В ISW прямо рассказали о проблемах в рядах армии РФ / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Отдельные подразделения армии страны-агрессора РФ регулярно используют насилие против собственных сослуживцев. На информацию из российских СМИ обратили внимание в Институте изучения войны (ISW).

Сообщается, что оккупанты страдают от пьянства, вымогательств и пыток (и в итоге этого все часто заканчивается убийствами и прочими расправами).

Речь идет о публикации российского "независимого" издания "Берег" от 5 апреля 2024 года. В ней рассказывается о том, как военнослужащие армии-агрессоров РФ пытали и убили своего товарища.

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Случай произошел в рядах 164-й мотострелковой бригады (25-я общевойсковая армия, Центральный военный округ), которая временно располагается неподалеку от временно оккупированного села Гречишкино (Луганская область).

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

"Шесть российских солдат в течение 14 часов пытали другого российского солдата, прежде чем убить его, возможно, чтобы уладить личную вендетту командира", – сообщают специалисты.

РосСМИ уточнило, что упомянутые шестеро оккупантов входят в "банду вымогателей", которая использует широкое распространение пьянства в подразделении, чтобы регулярно избивать, пытать и вымогать деньги у пьяных сослуживцев.

Ситуация на фронте - наступление РФ на Часов Яр

В Вооруженных силах Украины прокомментировали ситуацию вокруг боев за город Часов Яр в Донецкой области. ВСУ опровергли информацию, что российские войска уже вошли в пригород Часового Яра. Об этом заявил спикер восточной группировки ВСУ Андрей Задубинный.

Российские оккупанты проводят наступательные операции с целью приближения к городу Часов Яр в Донецкой области, однако Силы обороны сдерживают атаки врага. Об этом рассказал офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк в эфире "Киев 24".

Ранее мониторинговый канал DeepState сообщал, что российским оккупантам удалось продвинуться на Донецком направлении и оккупировать населенный пункт Водяное.

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