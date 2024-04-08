УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Пытки, пьянство, вымогательство: в ISW рассказали о проблемах в рядах армии РФ

Дмитрий Видоменко
8 апреля 2024, 10:14
Отдельные подразделения армии страны-агрессора РФ, воюющие против Сил оборону Украины, применяют насилие против своих же сослуживцев.
Русская армия, бутылка водки
В ISW прямо рассказали о проблемах в рядах армии РФ / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Отдельные подразделения армии страны-агрессора РФ регулярно используют насилие против собственных сослуживцев. На информацию из российских СМИ обратили внимание в Институте изучения войны (ISW).

Сообщается, что оккупанты страдают от пьянства, вымогательств и пыток (и в итоге этого все часто заканчивается убийствами и прочими расправами).

Речь идет о публикации российского "независимого" издания "Берег" от 5 апреля 2024 года. В ней рассказывается о том, как военнослужащие армии-агрессоров РФ пытали и убили своего товарища.

видео дня

Случай произошел в рядах 164-й мотострелковой бригады (25-я общевойсковая армия, Центральный военный округ), которая временно располагается неподалеку от временно оккупированного села Гречишкино (Луганская область).

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

"Шесть российских солдат в течение 14 часов пытали другого российского солдата, прежде чем убить его, возможно, чтобы уладить личную вендетту командира", – сообщают специалисты.

РосСМИ уточнило, что упомянутые шестеро оккупантов входят в "банду вымогателей", которая использует широкое распространение пьянства в подразделении, чтобы регулярно избивать, пытать и вымогать деньги у пьяных сослуживцев.

Ситуация на фронте - наступление РФ на Часов Яр

В Вооруженных силах Украины прокомментировали ситуацию вокруг боев за город Часов Яр в Донецкой области. ВСУ опровергли информацию, что российские войска уже вошли в пригород Часового Яра. Об этом заявил спикер восточной группировки ВСУ Андрей Задубинный.

Российские оккупанты проводят наступательные операции с целью приближения к городу Часов Яр в Донецкой области, однако Силы обороны сдерживают атаки врага. Об этом рассказал офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк в эфире "Киев 24".

Ранее мониторинговый канал DeepState сообщал, что российским оккупантам удалось продвинуться на Донецком направлении и оккупировать населенный пункт Водяное.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Сложно идентифицировать людей": в ВСУ прокомментировали расстрел украинских пленных

"Сложно идентифицировать людей": в ВСУ прокомментировали расстрел украинских пленных

10:49 Украина
Пытки, пьянство, вымогательство: в ISW рассказали о проблемах в рядах армии РФ

Пытки, пьянство, вымогательство: в ISW рассказали о проблемах в рядах армии РФ

10:14 Украина
Грозит ли Украине блэкаут: Галущенко сказал, достигнет ли РФ цели

Грозит ли Украине блэкаут: Галущенко сказал, достигнет ли РФ цели

09:22 Украина
Все главные новости

Популярное

Пойдут на стратегический город: Буданов назвал цель летнего наступления РФ 4219

"Пойдут" на стратегический город: Буданов назвал цель летнего наступления РФ

Родные узнали с трудом: Анна Кошмал сменила имидж 2461

Родные узнали с трудом: Анна Кошмал сменила имидж

Тараканы исчезнут раз и навсегда: химик назвал самый эффективный метод 2448

Тараканы исчезнут раз и навсегда: химик назвал самый эффективный метод

Крымский мост упадет : Буданов сделал заявление и анонсировал сюрпризы 2172

Крымский мост "упадет": Буданов сделал заявление и анонсировал "сюрпризы"

Последние новости

12:12

Три прически, которые сделают тонкие волосы объемнее: стилист поделилась техникой

12:05

Почему ставят соль под кровать: ответ для многих станет открытием

11:59

Неизлечимо больная: молодая жена престарелого Петросяна сделала признание

11:54

Налог на недвижимость-2024: сколько придется платить за каждый квадрат жилья

11:41

Риск Третьей мировой войны в мире растет: Курт Волкер назвал важные условия

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:09

Розы "впечатлят цветением": мужчина назвал кухонные отходы, которые подпитают куст

11:06

Солнечное затмение 8 апреля 2024: Близнецам - покровитель, Львам - второй брак, Девам - деньгиВидео

10:59

Новый скандал: Потап в Германии пел на русском в пророссийском клубе

10:54

Польза и вред редиски: почему и кому нужно есть корнеплод

Реклама
10:49

"Сложно идентифицировать людей": в ВСУ прокомментировали расстрел украинских пленных

10:42

Китайский гороскоп на завтра 9 апреля: Быкам - предательство, Собакам - судьбоносная встреча

10:14

Пытки, пьянство, вымогательство: в ISW рассказали о проблемах в рядах армии РФ

10:06

Зачем в СССР на самом деле массово сажали тополя: ответ знают единицы

09:59

Никогда не подведет: 4 самые верные породы собак

09:55

Церковный праздник 9 апреля: что запрещено делать на святого мученика Евпсихия

09:53

"Преступницу ждет тюрьма": Лолита замешана в мошеннической афере

09:41

Культ многодетности в России: дело Геббельса живетмнение

09:22

Грозит ли Украине блэкаут: Галущенко сказал, достигнет ли РФ целиВидео

09:18

В Сети "засветили" русского офицера, приказавшего стрелять в украинских пленных в Крынках

08:52

Как не остаться без денег: о чем украинцы обязаны сообщать в Пенсионный фонд

Реклама
08:46

ВСУ теряют плацдарм под Авдеевкой, захвачена восточная часть Бердичей - аналитики

08:40

Гороскоп на завтра 9 апреля: Близнецам - стрессовый день, Рыбам - судьбоносная встреча

08:16

"Диверсанты остаются": добровольцы из РДК объявили о завершении операции в РФ

07:35

Найти карандаш за 12 секунд смогут лишь единицы: очень запутанная загадка

07:23

РФ атаковала Украину дронами, есть прилеты: что известно

06:50

РФ готовит наступление, ВСУ придется принимать сложные решения: в ISW назвали причину

06:36

Израиль оказался в центре идеального штормамнение

03:27

Готовят ударный кулак: экс-командир Айдара назвал дату начала нового наступления РФ

02:50

Какие 4 ошибки никогда нельзя делать со стиральными машинами: ответ эксперта

01:30

Раскрыт секрет романа Наоми Кэмпбелл с 37-летним миллионером из ОАЭ

07 апреля, воскресенье
23:45

В Украину идет невыносимая жара: синоптики назвали регионы, где будет теплее всего

23:15

РФ собирает ударный "кулак": превращает город-миллионник в "серую зону" – СМИ

22:56

Муж MamaRika рассказал правду про кризис в отношениях с певицей

22:24

РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами: Зеленский назвал, чем остановить террор

22:22

Иван Яковина. ССО уничтожили редчайшую российскую технику на югеВидеоблоги

22:03

"Сына обвинили в краже": Слава Демин рассказал про конфуз своего ребенка

21:36

Альфа-политик Макрон: это нам на пользу или наоборот?мнение

21:31

Расстрел пленных бойцов ВСУ: Лубинец раскрыл подробности преступления РФ на юге

21:00

"Нам будет трудно выстоять": Зеленский мощно обратился к США из-за задержки помощи

20:48

Родные узнали с трудом: Анна Кошмал сменила имидж

Реклама
20:09

Скрутили и бросили в бус: ТЦК проводит проверку из-за похищения подростка на юге

20:07

РФ изменила тактику обстрелов Харьковщины, возможна принудительная эвакуация - глава ОГА

19:03

Добивали в упор: оккупанты на юге расстреляли безоружных пленных бойцов ВСУ

18:26

Как Украине не допустить заморозки войны: в стране-союзнике назвали план для ВСУ

18:20

Завершение войны "за 24 часа": СМИ раскрыли план Трампа с уступками Киева Москве

17:35

Эксперт сказал, какие города будут под угрозой, если РФ захватит Часов Яр

17:28

Нежность зашкаливает: мама Верки Сердючки снялась с беременной дочерью

17:08

Взорвали семь самолетов РФ и подстанцию: детали удара ГУР по аэродрому в Ейске

17:02

Зачем нужно поливать смородину кипятком - инструкция от опытного садоводаВидео

16:54

Заморозка $300 млрд режима Путина: у Зеленского сказали, дадут ли их на оружие ВСУ

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Гороскоп
Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтра
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Владимир Зеленский новости
семья владимира зеленского
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять