Умеров якобы отказался возвращаться в Украину: в ЦПД раскрыли, где он находится

Секретарь СНБО проводил в Турции переговоры относительно обмена пленными.

Рустем Умеров

Что известно:

В сети появились слухи, что Умеров якобы не хочет возвращаться в Украину

Центр противодействия дезинформации опроверг эту информацию

Умеров находится в официальной командировке в США

Секретарь СНБО Рустем Умеров якобы отказался возвращаться в Украину из Турции. Однако эта информация не соответствует действительности. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

В издании Clash Report появилась информация, что Рустем Умеров якобы отказывается возвращаться в Украину после прибытия в Турцию для переговоров по обмену пленными. В то же время в СМИ заявили, что секретарь СНБО лично сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о своем решении остаться за границей.

"Эта информация не соответствует действительности. Секретарь СНБО находится в запланированной официальной командировке", - опровергли в ЦПД.

По данным ЦПД, Умеров сейчас работает в США. Там он проводит ряд рабочих консультаций и встреч, направленных на усиление международной поддержки Украины.

"Рустем Умеров остается в постоянном рабочем контакте с руководством государства, выполняет все поставленные задачи и продолжает работу над ключевыми вопросами безопасности, обороны и гуманитарной политики", - добавили в Центре.

Переговоры Украины с РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, по поручению президента Украины на днях Рустем Умеров провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах по восстановлению процесса обменов и освобождения украинцев из российского плена. По словам секретаря СНБО, планируется освободить 1 200 украинцев.

В июне Умеров отчитался Зеленскому о результатах встречи с РФ. Украинская сторона передала четкую позицию относительно безусловного 30-дневного прекращения огня, но Россия отвергла эту идею. Единственным прогрессом стало достижение договоренностей по обмену пленными, возвращение тел погибших и списка похищенных детей.

В ноябре стало известно, что Украина прекратила мирные переговоры с РФ. Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица объяснил, что мирные переговоры в этом году завершились почти безрезультатно.

Об источнике: Центр противодействия дезинформации Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия. Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

