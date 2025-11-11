Сколько украинцев сбежали из армии: раскрыта впечатляющая статистика по СОЧ

С января 2022 года до октября 2025 года в Украине открыли 255 тыс. дел по СОЧ и еще 56,2 тыс. - по дезертирству.

В 2024 году открыто 311 тыс. 327 уголовных производств по СОЧ / коллаж: Главред, фото: t.me/yzheleznyak, ua.depositphotos.com

В 2024 году открыто 311 тыс. 327 уголовных производств по СОЧ

В 2024 году было зарегистрировано 67,8 тыс. производств по СОЧ

С 2022 года до конца 2024 года было возбуждено меньше дел по самовольному оставлению части (СОЧ) и дезертирству, чем за неполный 2025 год. Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос NV.

Отмечается, что с января 2022 года до октября 2025 года в Украине открыли 255 тыс. дел по СОЧ и еще 56,2 тыс. - по дезертирству. В целом речь идет о 311 тыс. 327 уголовных производств.

В то же время только в течение января-октября этого года правоохранители зарегистрировали 162,5 тыс. дел по СОЧ, в которых 9 тыс. человек получили сообщение о подозрении, а почти 7,7 тыс. производств были направлены в суд.

Кроме того, в течение 10 месяцев этого года было открыто еще почти 21,6 тыс. производств по статье о дезертирстве. В этой категории 318 человек получили подозрение, 195 дел дошли до суда.

"При этом с 2022 до конца 2024 года правоохранители открыли меньше дел по СОЧ и дезертирству, чем за неполный 2025-й", - следует из данных.

Так, в 2024 году было зарегистрировано 67,8 тыс. производств по СОЧ и 23,3 тыс. дел по дезертирству, в 2023-м - 17,6 тыс. и 7,8 тыс. соответственно, а в 2022-м - только 6,6 тыс. и 3,4 тыс.

Розыск ТЦК — что нужно знать / Инфографика - Главред

