УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

СМИ раскопали новые факты о семье убитой девочки на Херсонщине

14 марта 2021, 15:47

Полиция продолжает искать убийцу 7-летней Марии Борисовой. Конкретного подозреваемого у правоохранителей пока что нет.

Борисова
Маша Борисова пропала 7 марта в Счастливом, позже ее нашли мертвой / Фото Нацполиция

Полиция подозревает в жестоком убийстве семилетней Марии Борисовой практически всех жителей мужского пола села Счастливое Херсонской области, где 11 марта в недостроенном сарае нашли тело девочки.

Конкретного подозреваемого у правоохранителей пока что нет. Примерно десять человек уже вызывали на допрос. Как пишет Obozrevatel, копы допрашивали папу, маму и бабушку девочки.

"Очень некорректно они вели себя с мамой во время поисков. Говорили, что, мол, рассказывай, кто и куда увез дочь, ты все знаешь, нам экстрасенс сказал. Наверное, тут бухаешь, дочь убила и закопала (...) А бабушка Маши после тяжелой операции, на нее тоже психологически давили, говорили, что ты знаешь, кто увез девочку. Постоянные допросы тоже очень тяжело действовали на старшего брата Маши, его даже пришлось возить к психологу", – рассказала изданию родственница.

В целом, родные возмущены тем, что сейчас рассказывают о родителях погибшей Маши.

"Семья действительно живет очень бедно. Раньше проблемы со спиртным у мамы, может, и были. Но после развода пару лет назад она взяла себя в руки. Занимается детьми, работает, где может. И Маша, и старший брат голодными никогда не ходили", – говорят близкие семьи.

Также пишут, что якобы мама, когда нашли тело дочери, вела себя спокойно.

"Это неправда (...) Мама сильно плакала и рвалась на то место, ей врач сделала успокоительный укол. Потом приехали близкие и ей сказали, что Машу нашли. Она с родными бросилась туда, но ее не пустили, закрыли в доме вместе с психологом и врачом. После этого должен был быть допрос. Мама выла от горя. Все эти дни поисков она практически ничего не ела, находилась на успокоительных, она была просто измотана. Мама буквально постарела лет на десять, ее невозможно узнать", – рассказывают родные.

После того, как нашли тело ребенка, полиция пустила собак по следу. По словам жителей села, якобы собака привела в дом крестного Маши, а также якобы бросалась на мужчину, который и нашел тот мешок.

О крестном пишут в группах в соцсетях, что прозвище в селе у него Фикса. Ранее якобы его подозревали в участии в убийстве бабушки, но вина не доказана. У него есть семья, двое детей. Сейчас селяне настроены против них, хотя никаких доказательств его вины еще нет.

Читайте такжеУбийство Маши Борисовой: активист раскрыл подробности о круге подозреваемых

Исчезновение и убийство Маши Борисовой в Херсонской области – о чем ранее писал Главред:

  • Маша Борисова пропала 7 марта в Счастливом. Мать заметила исчезновение ребенка только вечером.
  • Сначала девочку искали родные, а позже к поискам привлекли правоохранителей и волонтеров.
  • Правоохранители рассматривали несколько версий исчезновения ребенка – побег из дома или похищение.
  • Маша Борисова была найдена мертвой в Счастливом 11 марта в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений. На теле нашли признаки насильственной смерти. Девочку изнасиловали.
  • По сведениям правоохранителей, в совершении преступления подозревают жителей села и лиц из круга ее семьи.
  • Отец Маши Борисовой опроверг версию, в которой говорится, что в день исчезновения она была на остановке и ждала его.
  • После похорон Маши Борисовой житель села Счастливое Херсонской области пытался покончить жизнь самоубийством.

новости Херсона полиция Маша Борисова
Сейчас вы просматриваете новость «СМИ раскопали новые факты о семье убитой девочки на Херсонщине». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
На Херсонщине рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка – СМИНа Херсонщине рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка – СМИ Всплыли зловещие детали в деле об убийстве девочки на ХерсонщинеВсплыли зловещие детали в деле об убийстве девочки на Херсонщине В Сети указали на нестыковки в деле о гибели ребенка на ХерсонщинеВ Сети указали на нестыковки в деле о гибели ребенка на Херсонщине На Херсонщине нашли мертвой пропавшую школьницуНа Херсонщине нашли мертвой пропавшую школьницу В полиции рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка на ХерсонщинеВ полиции рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка на Херсонщине

Последние новости

15:48
Авторы God of War разрабатывают совершенно новый проект: что известно
15:47
СМИ раскопали новые факты о семье убитой девочки на Херсонщине Видео
15:35
Коронавирус опять атакует Италию: в половине регионов вводят локдаун Видео
15:35
Украину накроет волна холода с мокрым снегом и резким ветром – синоптик Видео
15:35
Гороскоп на 15 марта для всех: чреда удач, травля и плохая новость Видео
Реклама
15:16
Модные ошибки, которые допускают с юбками почти все женщины Видео
14:56
В Слуге народа рассказали, когда Рада отменит переход на летнее время Видео
14:50
Десятки хитов компании Bethesda пополнили библиотеку Xbox Game Pass Видео
14:43
Убийство Маши Борисовой: активист раскрыл подробности о круге подозреваемых Видео
14:34
Вице-президент ЕК заявил, что Северный поток-2 не нужен Европе Видео
14:24
В США рассказали о подготовке нового санкционного удара по РФ Видео
14:11
Techland впервые за долгое время поделилась новостями о Dying Light 2 Видео
14:02
Эксперт спрогнозировал, кто может возглавить Кабмин вместо Шмыгаля
13:28
Политолог объяснил, зачем начали ворошить Харьковские соглашения Видео
13:19
Встречайте Century: Age of Ashes – бесплатный онлайн шутер с драконами Видео
13:04
Модные короткие женские стрижки для круглого лица 2021 Фото
12:52
SpaceX осуществила рекордный запуск в космос ракеты Falcon 9 Видео
12:43
"Женщина-дирижер стала Трампом": в Николаеве восстали против мемориальной доски
12:33
Создатели Dirt выпустят для iOS и Android гонки с консольной графикой Видео
12:23
После похорон убитой девочки на Херсонщине порезал вены односельчанин Видео
Реклама
12:11
Больницы забиты COVID-пациентами в девяти регионах Украины Видео
11:42
Джонсон заговорил о кибервойне и готовит мощный удар по врагам Лондона Видео
11:39
Эксперт подсчитал, во сколько обойдется украинцам отмена летнего времени Видео
11:34
В Киеве после потепления рухнет температура – синоптик Видео
11:01
Гороскоп на 14 марта для всех: неоценимая услуга и ценная потеря Видео
10:51
Врач объяснил, насколько опасен салат из огурцов и помидоров Видео
10:40
Эксперт сказал, потянет ли Украина Донбасс
10:07
Появление Центра по борьбе с дезинформацией - тревожный знак для Украины мнение
10:05
В России назвали условие для большой войны на Донбассе Видео
09:47
Крушение самолета в Казахстане: названы имена жертв Видео
09:17
Зальет дождями и присыплет снегом: названы погодные лузеры Украины Видео
09:13
Ляшко призвал украинцев не надеяться на вакцину от коронавируса Pfizer Видео
08:48
За переход на летнее время украинцы заплатят 2 млрд мнение
08:29
Убийство 7-летней девочки на Херсонщине: отец опроверг версию исчезновения Видео
08:15
Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у более 9 тысяч человек Видео
07:44
Соцсеть без цензуры: в чем феномен Сlubhouse
07:34
Северная Корея наглухо закрылась от Байдена и месяц не идет на контакт Видео
07:30
Магнитная буря нарушит сон и скажется на работе: что делать Видео
06:47
Для чего власть "заварила кашу" относительно ничтожности Харьковских соглашений мнение
06:19
Менее 3% украинцев вакцинируют от COVID-19 в первом полугодии – S&P Видео
Реклама
06:10
Эксперт рассказал, почему Лукашенко "ничего не украл" у Беларуси Видео
05:45
Кравчук объявил о реакции России на мирный план по Донбассу Видео
05:40
В Ровенской области подростки на авто влетели в дерево
05:02
Что нельзя делать в День весеннего равноденствия 2021: советы астролога Видео
04:30
Экс-министр объяснила неизбежность жесткого локдауна уже весной Видео
04:01
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались Видео
03:40
Эксперт сказал, грозят ли России новые санкции после Крымской платформы
03:04
В Слуге народа сказали, будут ли просить Зеленского снова идти в президенты Видео
02:02
В Николаеве чиновник ОГА устроил гонку с полицией и нарвался на неприятности
01:35
Журналисты показали "дворец Медведчука" в оккупированном Крыму Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять