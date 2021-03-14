СМИ раскопали новые факты о семье убитой девочки на Херсонщине

Маша Борисова пропала 7 марта в Счастливом, позже ее нашли мертвой / Фото Нацполиция

Полиция подозревает в жестоком убийстве семилетней Марии Борисовой практически всех жителей мужского пола села Счастливое Херсонской области, где 11 марта в недостроенном сарае нашли тело девочки.

Конкретного подозреваемого у правоохранителей пока что нет. Примерно десять человек уже вызывали на допрос. Как пишет Obozrevatel, копы допрашивали папу, маму и бабушку девочки.

"Очень некорректно они вели себя с мамой во время поисков. Говорили, что, мол, рассказывай, кто и куда увез дочь, ты все знаешь, нам экстрасенс сказал. Наверное, тут бухаешь, дочь убила и закопала (...) А бабушка Маши после тяжелой операции, на нее тоже психологически давили, говорили, что ты знаешь, кто увез девочку. Постоянные допросы тоже очень тяжело действовали на старшего брата Маши, его даже пришлось возить к психологу", – рассказала изданию родственница.

В целом, родные возмущены тем, что сейчас рассказывают о родителях погибшей Маши.

"Семья действительно живет очень бедно. Раньше проблемы со спиртным у мамы, может, и были. Но после развода пару лет назад она взяла себя в руки. Занимается детьми, работает, где может. И Маша, и старший брат голодными никогда не ходили", – говорят близкие семьи.

Также пишут, что якобы мама, когда нашли тело дочери, вела себя спокойно.

"Это неправда (...) Мама сильно плакала и рвалась на то место, ей врач сделала успокоительный укол. Потом приехали близкие и ей сказали, что Машу нашли. Она с родными бросилась туда, но ее не пустили, закрыли в доме вместе с психологом и врачом. После этого должен был быть допрос. Мама выла от горя. Все эти дни поисков она практически ничего не ела, находилась на успокоительных, она была просто измотана. Мама буквально постарела лет на десять, ее невозможно узнать", – рассказывают родные.

После того, как нашли тело ребенка, полиция пустила собак по следу. По словам жителей села, якобы собака привела в дом крестного Маши, а также якобы бросалась на мужчину, который и нашел тот мешок.

О крестном пишут в группах в соцсетях, что прозвище в селе у него Фикса. Ранее якобы его подозревали в участии в убийстве бабушки, но вина не доказана. У него есть семья, двое детей. Сейчас селяне настроены против них, хотя никаких доказательств его вины еще нет.

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