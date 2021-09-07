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"Ты разбудила во мне зверя": 38-летний мужчина терроризирует 11-классницу под Запорожьем

7 сентября 2021, 13:34
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На происходящее никак не реагировали в полиции, но на днях назначили служебное расследование по поводу возможного бездействия правоохранителей.

Мама девушки в отчаянии и всячески пытается защитить дочь / фото: "Телеграф"

В селе Степановка Запорожской области 38-летний мужчина преследует школьницу из 11 класса. По словам девочки, мужчина шлет ей жуткие видео, где он режет себя, также он звонит ей и угрожает.

Все началось два года назад, когда под фотографиями Леры в соцсетях он начал оставлять комментарии с комплиментами, пишет "Телеграф".

"Кто он, я тогда не знала. Но потом от разных людей узнала, что этот мужчина употребляет наркотики и все такое… И я его заблокировала. А однажды этот односельчанин, будучи нетрезвым, встретил нас, когда я шла со своим другом, 11-классником нашей школы, и сильно избил его", — рассказала Валерия.

Это было только началом

Вновь "проявлять интерес" к школьнице мужчина начал весной этого года, узнав, что ее мама уехала на заработки, а отец также далеко. Девушка уверяет, что она хоть и принимала поначалу комплименты, однако никаких поводов для иных отношений сельчанину не давала.

Читайте такжеНападает на женщин: в Киеве на Русановке появился опасный маньяк"Я не могу спокойно спать, потому что он ночью светит в окна фонариком или лазерной указкой. Естественно, я не знаю, что он может сделать при встрече – выхватить телефон, как однажды уже было, или избить, убить, изнасиловать?", — поделилась напуганная девочка.

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Мама Валерии говорит, что преследователь звонит со своего телефона, телефона своей матери, регулярно меняя сим-карты.

Вот некоторые примеры высказываний мужчины:

"Ты реально разбудила во мне зверя… Я посмотрю, когда мы будем с тобой наедине… Я посмотрю, что ты потом будешь говорить", - говорил мужчина.

"Вот теперь, Лера, я тебе реально не дам спуска – ходи и остерегайся", - предупреждал он девочку.

"Я просто приду, вытяну тебя на улицу, что никто не услышит. Закрою тебе рот, когда ты будешь спать, вытяну тебя на улицу и тогда мы там будем разговаривать", - угрожал преследователь.

Что говорят в полиции

Начальник местного райотдела полиции сообщил, что оснований привлечь соседа к ответственности нет, потому что "не случилось никакой беды". Ему грозит разве что штраф об административном правонарушении.

На днях в Запорожском областном главке полиции все-таки назначили служебное расследование по поводу возможного бездействия сотрудников полиции при рассмотрении обращений родственников несовершеннолетней.

Ранее мы писали, что в Днепре подозреваемого в педофилии избили, подожгли и закопали в лесу. Среди мстителей оказался отец изнасилованного и убитого в 2020 году 11-летнего Родиона Волкова. Мальчик стал жертвой престарелого маньяка, который был задержан и признался в изнасиловании и убийстве ребенка.

Автор: Сергей Кущ
viber
новости Запорожья школьники преследование
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