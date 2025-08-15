"Угроза оперативного полуокружения": полковник назвал цель прорыва РФ на востоке

Ситуация в районе Родинского является ключевой, считает Владислав Селезнев..

https://glavred.info/ukraine/ugroza-operativnogo-poluokruzheniya-polkovnik-nazval-cel-proryva-rf-na-vostoke-10689947.html Ссылка скопирована

ВСУ сдерживают вражеские атаки / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Минобороны РФ

Важное из заявлений Селезнева:

РФ атакует небольшими штурмовыми группами

Ситуация в районе Родинского является ключевой

Ключевой фактор прорыва подразделений оккупационной армии РФ на востоке заключается в ресурсах и тактике РФ, заявил бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев.

"Речь идет о медленном "просачивании" - инфильтрации небольших штурмовых групп. Хотя они численно незначительны, эта тактика работает", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

По словам эксперта, на этом участке Силы обороны в определенной степени потеряли контроль и не смогли оперативно заблокировать инфильтрацию РФ.

"Если враг будет способен расширять ширину этого коридора, мы будем иметь серьезные проблемы, потому что уже наблюдается угроза оперативного полуокружения не только Константиновки, но и Дружковки. Причем в районе Часового Яра враг упорно бьется с марта 2024 года, но без особых результатов, несмотря на задействование значительных сил и средств", - отметил он.

Вместе с тем собеседник сомневается в том, что россияне решатся "атаковать в лоб" Константиновку или Дружковку из-за очень высоких рисков потерь.

"Ведь территориальные достижения по сравнению с потерями - мизерные. Скорее всего, они будут пытаться перерезать ключевые логистические артерии и держать их под контролем FPV-дронов, что усложнит обеспечение гарнизонов ВСУ, особенно в Покровске, Мирнограде, Доброполье и других населенных пунктах", - не исключает он.

По его убеждению, ситуация в районе Родинского является ключевой: если враг захватит эту территорию и подтянет подразделения, у Сил обороны возникнут серьезные проблемы с обеспечением группировки на Покровском направлении.

"Покровск сейчас держится благодаря магистрали, соединяющей его через Славянку и Петропавловку с Павлоградом (трасса Е50)", - добавил Селезнев.

/ Инфографика: Главред

Ситуация на востоке: что происходит вокруг Покровска

Ситуация на Покровском направлении остаётся крайне напряжённой, поскольку российские оккупационные силы продолжают попытки наступать, используя численное превосходство.

Тем не менее, как отметил младший лейтенант, начальник штаба 4-го батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Николай Гриценко, говорить о каком-либо существенном продвижении противника не приходится.

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее Владимир Зеленский сделал заявление о ситуации на Добропольском и Покровском направлениях. Украина предприняла важные шаги, сказал президент.

Как сообщал Главред, в Генштабе рассказали детали обороны на Покровском направлении. Враг проводит многочисленные штурмы на разных фронтах, однако украинские военные удерживают позиции.

Напомним, ранее в ВСУ назвали две главные причины прорыва РФ. Силы обороны работают над их ликвидацией, заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск ВСУ Днепр Виктор Трегубов.

Больше новостей:

О персоне: Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред