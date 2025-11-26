Укр
Читать на украинском
Украинцы смогут получить 2 млн грн на жилье: кто и как может принять участие в программе

Инна Ковенько
26 ноября 2025, 04:13
Подать заявку можно уже с 1 декабря.
Украинцы смогут получить 2 млн грн на жилье
Украинцы смогут получить 2 млн грн на жилье / Коллаж: Главред, фото: Freepik

О чем речь:

  • Переселенцы из ВОТ получат ваучер на 2 млн грн для покупки жилья
  • Подать заявку можно с 1 декабря через "Дію", позже - через ЦПАУ и нотариусов
  • Приоритет будут иметь УБД и лица с инвалидностью от войны

Украина готовит новую жилищную программу для людей, чьи дома остались на оккупированных территориях. В частности, переселенцы с ВОТ смогут получить ваучер на 2 млн грн для покупки жилья.

Приоритет на старте будут иметь заявители со статусом УБД или инвалидности вследствие войны, а представление будет осуществляться через Дію. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Как подать заявку

Подать заявку можно будет уже с 1 декабря. Сначала это станет возможным только через мобильное приложение "Дія", а впоследствии к процессу присоединятся ЦНАПы и нотариусы. Рассматривать заявления будут специальные комиссии, которые будут работать в населенных пунктах фактического проживания заявителей в соответствии со справкой ВПЛ.

Кто сможет воспользоваться программой

Новый компонент программы "еВідновлення" ориентирован на тех, кто потерял жилье не из-за разрушения, а из-за оккупации. Поскольку попасть на ВОТ для оценки состояния имущества невозможно, программа не предусматривает проверки объекта или документального подтверждения его повреждения. Достаточно будет указать данные о жилье в заявке.

В то же время тщательно проверять статус заявителя - зарегистрирован ли он как ВПЛ с предыдущим местом жительства на ВОТ и имеет ли статус УБД или инвалидности вследствие войны для приоритетного рассмотрения.

В программу смогут попасть только те заявители, которые:

  • не имеют другого жилья на подконтрольной территории Украины;
  • не получали ранее государственную помощь на приобретение жилья;
  • имеют подтвержденный статус ВПЛ с ВОТ.

Цель программы - не просто помочь с жильем, а обеспечить людей полноценной возможностью начать жизнь заново, независимо от того, будет ли когда-то деоккупирована их родная громада. Государство будет предоставлять ваучер на сумму 2 млн грн на одного человека.

Средства можно будет использовать для покупки жилья на подконтрольной Украине территории. Ваучер не будет выдаваться на руки - это будет электронный документ, который проводится через реестры и оплачивается непосредственно продавцу.

Выплаты для украинцев - последние новости

Как сообщал Главред, ранее в Украине стартовала программа "Зимняя поддержка". Украинцы могут получить разовую помощь 1000 грн через "Дію" или Укрпочту. Средства нужно потратить до 30 июня 2026-го.

Напомним, в Украине реализуют второй этап пилотного проекта по обеспечению базовой социальной поддержкой граждан. К программе сможет присоединиться еще больше семей с низкими доходами, которые будут соответствовать критериям. Базовая помощь составляет 4500 грн.

Ранее президент Украины поручил правительству запустить комплексную программу зимней поддержки, которая начнет действовать уже в декабре.

Об источнике: Министерство развития общин и территорий Украины (Минразвития)

Министерство развития общин и территорий Украины (Минразвития) - действующее министерство Украины, центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Правопреемник Министерства инфраструктуры Украины, которое Постановлением Кабинета Министров Украины от 2 декабря 2022 года № 1343 было переименовано в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, и к нему было присоединено Министерство развития общин и территорий Украины. Именуемое "министерством восстановления" как упрощенное название с середины декабря 2022 года[5][6] по сентябрь 2024 года, пишет Википедия.

