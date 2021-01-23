В СБУ назвали сумму, за которую должны были убить генерала спецслужбы

В СБУ рассказали подробности покушения на начальника управления внутренней безопасности Андрея Наумова.
22 января, полковника подразделения Альфа СБУ задержали по подозрению в подготовке убийства генерала СБУ Андрея Наумова. Позже стала известна сумма, за которую были готовы убить начальника управления внутренней безопасности СБУ.
Как сообщает Интерфакс-Украина, организатор убийства Наумова предложил 50 тысяч долларов за совершение преступления. Сообщается, что преступление планировалось в сговоре нескольких лиц, а само уголовное производство не является "разборками".
По словам руководителя следственного управления ГСУ СБУ Анатолия Булича, задержание одного из офицеров ведомства вызвало большой резонанс в обществе.
"В настоящее время решается вопрос избрания меры пресечения задержанному. Один из организаторов был задержан во время передачи части средств. Это было лишь началом плана по подготовке к убийству", - говорится в сообщении.
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Руководитель следственного управления также отметил, что информация о том, что якобы кто-то сбежал в наручниках с места задержания, не соответствует действительности. Он отметил, что кто-то старается расшатать ситуацию изнутри и распространяет ложные слухи, но им не стоит верить.
Глава отдела Офиса генерального прокурора Андрей Лысокобылка отметил, что действия задержанного лица квалифицированы по части 1 статьи 14 и по части 2 статьи 28 УК Украины.
Задержание сотрудников Альфы - о чем ранее сообщал Главред:
- В Киеве был задержан бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный.
- Его подозревают в передаче денег за организацию заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности спецслужбы Андрея Наумова.
- Нескоромному якобы удалось скрыться после задержания прямо в наручниках.
- Также по подозрению в участии в организации заказного убийства Наумова задержан сотрудник спецподразделения Альфа СБУ Андрей Расюк.