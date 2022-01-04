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Заманил в авто и вывез за село: под Черкассами мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку

4 января 2022, 17:48
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Надругательство над ребенком произошло в новогоднюю ночь.

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Под Черкассами мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку / ua.depositphotos.com

В одном из сел Золотоношского района Черкасской области мужчина в новогоднюю ночь изнасиловал 15-летнюю девочку.

Правоохранители уже задержали злоумышленника, ему будут избирать меру пресечения, сообщает полиция Черкасской области.

В новогоднюю ночь трое несовершеннолетних подруг вышли к елке в центр села. Там они встретили местного жителя. Мужчина заманил одну из девушек в свою машину, пообещав ее покатать, а сам вывез ребенка на деревню и надругался над ней.

Когда девочка вернулась домой, она рассказала обо всем родителям, а те немедленно сообщили о преступлении в полицию.

Во время обыска дома и в авто 32-летнего мужчины правоохранители нашли вещи, на которых, вероятно, была кровь.

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"Во время неотложного обыска по месту жительства и в автомобиле подозреваемого, правоохранители обнаружили и изъяли мужскую одежду со следами бурого цвета, микроналожение заднего сиденья с остатками волос и следами бурого цвета, возможно крови, и другие вещественные доказательства", – говорится в сообщении.

Мужчина за содеянное может попасть за решетку на срок от 7 до 12 лет. Продолжается досудебное расследование.

Секс-скандал в УПЦ МП

Напомним, накануне в Украинской Православной церкви Московского патриархата разгорелся секс-скандал – аспирант из Франции обвинил священника в изнасиловании. Парень утверждает, что заболел и обратился за помощью к знакомому священнику. Тот пригласил его домой, напоил алкоголем и изнасиловал.

Сам священник такие обвинения отвергает. По его словам, парень сам странно себя вел, когда остался ночевать у него дома. Относительно алкоголя, он утверждает, что аспиранту дали продегустировать настойки в церковном монастыре.

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