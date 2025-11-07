Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский назначил нового командующего беспилотных систем ПВО - кто им стал

Руслана Заклинская
7 ноября 2025, 22:19обновлено 7 ноября, 22:51
312
Новый командующий участвовал в создании первой группы мобильных бригад быстрого реагирования ПВО.
Зеленский назначил нового командующего беспилотных систем ПВО - кто им стал
Черевашенко стал новым командующим беспилотных систем ПВО / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 23 ОМБр, facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно:

  • Зеленский назначил командующего беспилотных систем ПВО
  • Им стал Юрий Черевашенко
  • Черевашенко участвовал в создании мобильных бригад быстрого реагирования ПВО

Полковник Юрий Черевашенко назначен командующим беспилотных систем противовоздушной обороны и заместителем командующего Воздушных сил ВСУ. Соответствующий приказ министра обороны Дениса Шмыгаля согласовал президент Украины, сообщил Офис президента.

"Перед новым руководителем стоит много задач, которые мы утвердили на Ставке. В частности, это активное внедрение беспилотников, а именно - дронов-перехватчиков, усиление нашей системы ПВО новейшими образцами вооружения", - отметил Зеленский.

видео дня

Что известно о Юрии Черевашенко

Как отмечает официальный портал президента, Юрий Черевашенко участвовал в создании первой группы мобильных бригад быстрого реагирования ПВО. В последнее время он специализировался на работе с дронами-перехватчиками, а на новой должности должен масштабировать развитие беспилотной составляющей в Воздушных силах Украины.

В начале 2010-х Юрий Черевашенко был начальником штаба отдельного радиотехнического батальона Ровенского гарнизона, который входил в состав 13-го армейского корпуса. На базе этого корпуса в 2013 году сформировали Оперативное командование "Север".

По данным OBOZ.UA, полковник Юрий Черевашенко ранее занимал должности начальника отдела развития и заместителя командующего войсками противовоздушной обороны Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В начале 2023 года он вместе с полковником Александром Павлюком участвовал в создании первой группы из 30 мобильных бригад быстрого реагирования ПВО.

По информации LIGA.net, до назначения Черевашенко был командующим отдельной группировки ПВО Киевского региона.

Уволены два заместителя секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении заместителей секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

С должностей заместителей секретаря СНБО уволены Сергей Демедюк и Андрей Кононенко. Об этом свидетельствуют указы №831/2025 и №832/2025.

Новые назначения в Украине - новости по теме

Напомним, 3 августа президент Украины назначил нового командующего Воздушными силами ВСУ. Им стал генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

Также 27 августа Зеленский назначил Ольгу Стефанишину новым послом Украины в США. Глава государства отметил приоритет укрепления отношений с Вашингтоном, в частности в сфере обороны.

Как сообщал Главред, 15 октября президент назначил Сергея Лысака главой Одесской МВА. Ранее он возглавлял Днепропетровскую ОГА, а его заместитель Владислав Гайваненко стал исполняющим обязанности главы Днепропетровской ОГА.

Читайте также:

Об источнике: Офис президента Украины

Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ПВО Владимир Зеленский беспилотники новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне нацелились на еще один областной центр: военный раскрыл план РФ

Россияне нацелились на еще один областной центр: военный раскрыл план РФ

22:23Фронт
Зеленский назначил нового командующего беспилотных систем ПВО - кто им стал

Зеленский назначил нового командующего беспилотных систем ПВО - кто им стал

22:19Украина
Орбан ответил Трампу, может ли Украина выиграть войну

Орбан ответил Трампу, может ли Украина выиграть войну

21:13Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Начнется настоящая "белая полоса": кому внезапно повезет до конца года

Начнется настоящая "белая полоса": кому внезапно повезет до конца года

Мало и дорого: в Украине стал дефицитом базовый продукт, что будет с ценами

Мало и дорого: в Украине стал дефицитом базовый продукт, что будет с ценами

Ретроградный Меркурий ударит по четырем знакам зодиака - кого ждут трудности

Ретроградный Меркурий ударит по четырем знакам зодиака - кого ждут трудности

Под Курдюмовкой убит главный герой известного российского сериала

Под Курдюмовкой убит главный герой известного российского сериала

ВСУ начали бить по подстанциям Москвы - может ли столица РФ погрузиться в темноту

ВСУ начали бить по подстанциям Москвы - может ли столица РФ погрузиться в темноту

Последние новости

22:23

Россияне нацелились на еще один областной центр: военный раскрыл план РФ

22:19

Зеленский назначил нового командующего беспилотных систем ПВО - кто им стал

22:17

Интернет станет скоростным: один трюк заставит Wi-Fi "летать" как ракетаВидео

21:50

Трамп расхвалил Орбана и решил закрыть глаза на "пару проблем" ВенгрииВидео

21:46

Как страх перед магией превратился в сатиру: феномен "Конотопской ведьмы"

Россияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭСРоссияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭС
21:18

Психологический тест Люшера по цветам: чего именно вам больше всего не хватаетВидео

21:13

Орбан ответил Трампу, может ли Украина выиграть войну

21:12

"У нас в селе "такое" задавило курей": украинцы высмеяли страшное фото Лорак

21:02

Игнорировать нельзя: какой индикатор в авто сигнализирует о серьезной проблеме

Реклама
20:55

Про грязь и запах можно забыть: гениальный способ быстрой очистки микроволновкиВидео

20:52

Карта Украины может измениться: какие области могут исчезнуть или появиться

20:49

Из посудомойки в диву: сумасшедшее перевоплощение 72-летней украинки

20:26

Как по-украински сказать "собутыльник" - правильные варианты знают единицыВидео

20:16

Зеленский ответил Лукашенко на его "приглашение" украинцев в Беларусь

20:11

Известный певец-путинист стал жертвой поддержки Путина

20:07

Выйдет ли евро за пределы 50 гривен: украинцам назвали курс валют с понедельника

19:56

Лютый холод нипочем: один простой трюк согреет квартиру за копейкиВидео

19:48

Страсти накаляются: участницы "Холостяка" восстали против Дианы Зотовой

19:35

Один на все море: почему только Змеиный стал настоящим островом

19:11

Во всех областях Украины будут выключать свет: известны графики на 8 ноября

Реклама
19:10

Зачем Орбан поехал на поклон к Трампумнение

19:04

"Ищем ботанов, а не тигров": Мадяр в видео оригинально призвал присоединяться к Силам Беспилотных Систем актуально

19:01

Секрет сантехников раскрыт: слив канализации прочистится за считанные секундыВидео

18:58

"На что мне жить?": из-за сбоя в ПриватБанке люди остались без денег

18:20

Билеты на рейсы в Украине тоже будут покупать через Дію: в УЗ назвали сроки

18:08

"Цель номер один": Зеленский назвал город, который РФ хочет взять любой ценойВидео

17:59

"Нужно готовиться": Зеленский предупредил о непростой зиме из-за атак РФВидео

17:57

Мыши сбегут навсегда: простое средство из кухни решит проблему за ночьВидео

17:54

Рекордные потери РФ, успехи ВСУ и ответ Орбану - главные заявления ЗеленскогоВидео

17:54

Защита от дронов: Зеленский анонсировал важную программу

17:31

"Никогда не видели такого": чем украинский картофель удивлял англичан 300 лет назадВидео

17:27

ВСУ продвинулись на Донетчине: Сырский заявил об усилении давления на РФ

17:17

"Затишье" в Покровске: военные сказали о возможном ударе РФ по другому городу

16:53

Доллар резко упал в цене, евро дешевеет: курс валют на 10 ноября

16:52

Визит Джоли в Херсон: скандал с ТЦК разозлил киевских чиновников – Telegraph

16:47

Встретили у поезда: Анджелина Джоли получила особенный подарок в УкраинеВидео

16:39

Один способ очистки нержавейки покорил Сеть: холодильник блестит, как зеркалоВидео

16:35

Цена стремительно "летит" в пропасть: в Украине неожиданно подешевел популярный овощ

16:33

Россияне с дрона обстреляли маршрутку на Херсонщине: есть погибший и раненые

16:20

Течет ли в ваших жилах восточная кровь: фамилии украинцев с турецким прошлым

Реклама
16:13

"Говорила бред": подруги Повалий внезапно раскрыли ее истинное лицо

15:55

"Мобилизовал" почти 90 тысяч москвичей: СБУ сообщила Собянину о подозрении

15:48

Гончаренко могли интегрировать в партию Порошенко как "ФСБшную консерву" – военный

15:44

Лавров "попал в немилость" Путина: в Кремле сделали публичное заявление

15:25

Влупит -1 и будут лить дожди: где в ближайшие дни "врежет" мороз

15:12

Не только Киев: в Кремле выдумали еще одного "виновника" продолжения войны

15:10

"Есть что скрывать": участница "Холостяка" резко высказалась о Софии Шамии

14:57

"Целью является уменьшение угроз": в ЕС запретили выдачу россиянам многоразовых виз

14:47

Плесень исчезнет навсегда: одно натуральное средство творит чудеса без химииВидео

14:40

До границы с Польшей: стало известно, где построят вторую в Украине евроколею

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять