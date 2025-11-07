Зеленский назначил нового командующего беспилотных систем ПВО - кто им стал

Новый командующий участвовал в создании первой группы мобильных бригад быстрого реагирования ПВО.

Черевашенко стал новым командующим беспилотных систем ПВО / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 23 ОМБр, facebook.com/GeneralStaff.ua

Полковник Юрий Черевашенко назначен командующим беспилотных систем противовоздушной обороны и заместителем командующего Воздушных сил ВСУ. Соответствующий приказ министра обороны Дениса Шмыгаля согласовал президент Украины, сообщил Офис президента.

"Перед новым руководителем стоит много задач, которые мы утвердили на Ставке. В частности, это активное внедрение беспилотников, а именно - дронов-перехватчиков, усиление нашей системы ПВО новейшими образцами вооружения", - отметил Зеленский. видео дня

Что известно о Юрии Черевашенко

Как отмечает официальный портал президента, Юрий Черевашенко участвовал в создании первой группы мобильных бригад быстрого реагирования ПВО. В последнее время он специализировался на работе с дронами-перехватчиками, а на новой должности должен масштабировать развитие беспилотной составляющей в Воздушных силах Украины.

В начале 2010-х Юрий Черевашенко был начальником штаба отдельного радиотехнического батальона Ровенского гарнизона, который входил в состав 13-го армейского корпуса. На базе этого корпуса в 2013 году сформировали Оперативное командование "Север".

По данным OBOZ.UA, полковник Юрий Черевашенко ранее занимал должности начальника отдела развития и заместителя командующего войсками противовоздушной обороны Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В начале 2023 года он вместе с полковником Александром Павлюком участвовал в создании первой группы из 30 мобильных бригад быстрого реагирования ПВО.

По информации LIGA.net, до назначения Черевашенко был командующим отдельной группировки ПВО Киевского региона.

Уволены два заместителя секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении заместителей секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

С должностей заместителей секретаря СНБО уволены Сергей Демедюк и Андрей Кононенко. Об этом свидетельствуют указы №831/2025 и №832/2025.

Новые назначения в Украине - новости по теме

Напомним, 3 августа президент Украины назначил нового командующего Воздушными силами ВСУ. Им стал генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

Также 27 августа Зеленский назначил Ольгу Стефанишину новым послом Украины в США. Глава государства отметил приоритет укрепления отношений с Вашингтоном, в частности в сфере обороны.

Как сообщал Главред, 15 октября президент назначил Сергея Лысака главой Одесской МВА. Ранее он возглавлял Днепропетровскую ОГА, а его заместитель Владислав Гайваненко стал исполняющим обязанности главы Днепропетровской ОГА.

