Зверски изнасиловал ребенка и сбежал: злоумышленнику грозит серьезное наказание

Мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку / УНИАН

В Киеве задержали и вручили подозрение о совершении преступления 31-летнему мужчине, который изнасиловал 13-летнюю девочку и сбежал из-под стражи. Мужчина скрывался на крыше одного из зданий в Подольском районе столицы.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, согласно материалам следствия, мужчину задержали 4 июля 2021 года по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки, он совершил накануне на территории Подольского района столицы.

"После задержания мужчину доставили в Подольское управление полиции и поместили в камеру для задержанных. Однако, 6 июля подозреваемый совершил побег из-под стражи, отжав решетку, вышел во двор управления и с помощью пожарной лестницы взобрался на крышу здания, после чего скрылся в неизвестном направлении", — рассказывают в прокуратуре.

Во время розыскных действий правоохранители установили, что мужчина указал не свои данные во время задержания.

Злоумышленника поймали, когда он прятался на крыше одного из зданий на территории Подольского района. Сейчас ему сообщено о подозрении и избран безальтернативный мера пресечения в виде содержания под стражей.

Реклама

Мужчину обвиняют по двум статьям: изнасилование лица, не достигшего 14 лет и побег из-под стражи. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Читайте такжеВ Киеве из-под стражи сбежал педофил: появились фото злоумышленника

"Также в связи с изложенным Подольской окружной прокуратурой города Киева 6 июля 2021 начато уголовное производство по факту возможной служебной халатности со стороны работников Подольского УП ГУНП в г. Киеве по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины", — отметили в прокуратуре.

Как сообщал Главред, в Самарском районе Днепра год назад на территории заброшенной психиатрической больницы нашли убитым и изнасилованным 11-летнего Родиона Волкова. Подозреваемого в убийстве тоже нашли, но мама мальчика сомневается, что к убийству ее сына причастен местный бездомный.

В Ивано-Франковской области задержали мужчину, который обвиняется в изнасиловании своей падчерицы, которой не исполнилось 14 лет.