РФ начала использовать КАБы, похожие на реактивные ракеты: 'Флеш' раскрыл детали

По оценке Сергея "Флеша" Бескрестнова, такие КАБы могут поражать цели на расстоянии до 200 км.

Россия запустила производство дальнобойных КАБов / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org, Минобороны РФ

Ключевые тезисы Бескрестнова:

Россия наладила серийное производство дальнобойных КАБов

Рабочая дистанция дольного КАБа около 100 км, предельная - до 200 км

Боевая часть, вероятно, базируется на заряде от ФАБ-250

Россия запустила серийное производство дальних управляемых авиационных бомб. Они способны поражать цели на расстоянии до 200 км. Об этом в интервью Главреду рассказал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По словам эксперта, надо различать два типа КАБов. Распространенный КАБ-500 - это классическая авиабомба с универсальным модулем планирования, которая после сброса способна пролететь 40-50 км.

Другой тип - полноценный планирующий боеприпас заводской конструкции, напоминающий ракету и имеющий собственный реактивный двигатель. Из-за унификации диаметр боеприпаса делают около 30 см, чтобы их можно было запускать не только с авиации, но и с РСЗО "Торнадо".

"У этого планирующего боеприпаса есть реактивный двигатель, благодаря чему он может развивать более высокую скорость и летать на более дальние дистанции после сброса. Дальность зависит от того, с какой высоты он будет сброшен: его могут сбрасывать с 5 км, с 10 км, даже с 15 км и на разных скоростях самолета-носителя. Поэтому такие типы КАБов могут достигать дистанции до 200 км, где 100 км - это рабочая дистанция при стандартной высоте, а до 200 км - предельная", - пояснил Сергей "Флеш".

КАБ / Инфографика: Главред

Если раньше такие боеприпасы фиксировали лишь эпизодически, то за последние две недели к эксперту поступило множество сообщений о полетах дальнего КАБа на 50, 70 и 100 км.

"Неприятный факт в том, что мы такие типы оружия нескольких типов знали и раньше - их фиксировали на фронтах в последние годы, но это, скорее, было частное использование. Мы знали о БПЛА "Бандероль", которые выпускал завод "Кронштадт", о планирующем боеприпасе УМБП Д-30. Тот боеприпас, который мы видим сейчас, более опасен тем, что россияне начали его выпускать серийно", - отметил Бескрестнов.

Эксперт подчеркнул, что в новых КАБах, вероятно, использован тот же китайский/тайваньский реактивный двигатель, который стоит и в реактивных "шахедах". В качестве боевой части, вероятно, применен заряд от ФАБ-250 - около 100 кг взрывчатого вещества.

"Россияне обычно стараются не придумывать что-то принципиально новое, а пытаются унифицировать имеющиеся боеприпасы под новые конструкции. Поэтому, повторюсь, лично меня настораживает массовость и серийность применения этого оружия в последнее время", - добавил он.

Чем опасны российские КАБы

Как сообщал Главред, данные заместителя начальника ГУР МО Вадима Скибицкого свидетельствуют, что в сентябре-октябре РФ работала над новыми модулями управления для авиабомб и вывела их на финальную стадию боевых испытаний.

Боевой радиус таких боеприпасов оценивается примерно в 200 км. Россия продолжает совершенствовать универсальные модули планирования и коррекции (УМПК), позволяющие по-новому применять обычные авиабомбы весом 250, 500, 1500 и 3000 кг.

Удары КАБами по Украине - последние новости

Напомним, 24 октября Индустриальный район Харькова атаковали пятью КАБами. Попадания пришлись на гражданское предприятие и автобазу (повреждено более 20 авто), взрывная волна разбила окна в двух многоэтажках.

Также 24 октября в Одесской области прогремели взрывы. Регион атаковали российские управляемые авиабомбы. Председатель ОГА Олег Кипер сообщил, что это первый случай применения управляемых авиабомб по гражданской инфраструктуре Одесской области.

Как сообщал Главред, 26 октября в Кривом Роге прогремел взрыв. Город атаковали российским КАБом. Противовоздушная оборона уничтожила боеприпас, но обломки повредили промышленное предприятие.

О персоне: Сергей "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия. С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

