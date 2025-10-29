Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ начала использовать КАБы, похожие на реактивные ракеты: "Флеш" раскрыл детали

Руслана Заклинская
29 октября 2025, 09:42
22
По оценке Сергея "Флеша" Бескрестнова, такие КАБы могут поражать цели на расстоянии до 200 км.
РФ начала использовать КАБы, похожие на реактивные ракеты: 'Флеш' раскрыл детали
Россия запустила производство дальнобойных КАБов / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org, Минобороны РФ

Ключевые тезисы Бескрестнова:

  • Россия наладила серийное производство дальнобойных КАБов
  • Рабочая дистанция дольного КАБа около 100 км, предельная - до 200 км
  • Боевая часть, вероятно, базируется на заряде от ФАБ-250

Россия запустила серийное производство дальних управляемых авиационных бомб. Они способны поражать цели на расстоянии до 200 км. Об этом в интервью Главреду рассказал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По словам эксперта, надо различать два типа КАБов. Распространенный КАБ-500 - это классическая авиабомба с универсальным модулем планирования, которая после сброса способна пролететь 40-50 км.

видео дня

Другой тип - полноценный планирующий боеприпас заводской конструкции, напоминающий ракету и имеющий собственный реактивный двигатель. Из-за унификации диаметр боеприпаса делают около 30 см, чтобы их можно было запускать не только с авиации, но и с РСЗО "Торнадо".

"У этого планирующего боеприпаса есть реактивный двигатель, благодаря чему он может развивать более высокую скорость и летать на более дальние дистанции после сброса. Дальность зависит от того, с какой высоты он будет сброшен: его могут сбрасывать с 5 км, с 10 км, даже с 15 км и на разных скоростях самолета-носителя. Поэтому такие типы КАБов могут достигать дистанции до 200 км, где 100 км - это рабочая дистанция при стандартной высоте, а до 200 км - предельная", - пояснил Сергей "Флеш".

Инфографика КАБ, инфографика
КАБ / Инфографика: Главред

Если раньше такие боеприпасы фиксировали лишь эпизодически, то за последние две недели к эксперту поступило множество сообщений о полетах дальнего КАБа на 50, 70 и 100 км.

"Неприятный факт в том, что мы такие типы оружия нескольких типов знали и раньше - их фиксировали на фронтах в последние годы, но это, скорее, было частное использование. Мы знали о БПЛА "Бандероль", которые выпускал завод "Кронштадт", о планирующем боеприпасе УМБП Д-30. Тот боеприпас, который мы видим сейчас, более опасен тем, что россияне начали его выпускать серийно", - отметил Бескрестнов.

Эксперт подчеркнул, что в новых КАБах, вероятно, использован тот же китайский/тайваньский реактивный двигатель, который стоит и в реактивных "шахедах". В качестве боевой части, вероятно, применен заряд от ФАБ-250 - около 100 кг взрывчатого вещества.

"Россияне обычно стараются не придумывать что-то принципиально новое, а пытаются унифицировать имеющиеся боеприпасы под новые конструкции. Поэтому, повторюсь, лично меня настораживает массовость и серийность применения этого оружия в последнее время", - добавил он.

Смотрите видео интервью Сергея "Флеш" Бескрестнова Главреду о новых КАБ и FPV, которые способны доставать до тыловых городов:

Чем опасны российские КАБы

Как сообщал Главред, данные заместителя начальника ГУР МО Вадима Скибицкого свидетельствуют, что в сентябре-октябре РФ работала над новыми модулями управления для авиабомб и вывела их на финальную стадию боевых испытаний.

Боевой радиус таких боеприпасов оценивается примерно в 200 км. Россия продолжает совершенствовать универсальные модули планирования и коррекции (УМПК), позволяющие по-новому применять обычные авиабомбы весом 250, 500, 1500 и 3000 кг.

Удары КАБами по Украине - последние новости

Напомним, 24 октября Индустриальный район Харькова атаковали пятью КАБами. Попадания пришлись на гражданское предприятие и автобазу (повреждено более 20 авто), взрывная волна разбила окна в двух многоэтажках.

Также 24 октября в Одесской области прогремели взрывы. Регион атаковали российские управляемые авиабомбы. Председатель ОГА Олег Кипер сообщил, что это первый случай применения управляемых авиабомб по гражданской инфраструктуре Одесской области.

Как сообщал Главред, 26 октября в Кривом Роге прогремел взрыв. Город атаковали российским КАБом. Противовоздушная оборона уничтожила боеприпас, но обломки повредили промышленное предприятие.

Читайте также:

О персоне: Сергей "Флеш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия.

С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине авиабомба война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп заговорил о завершении войны в Украине и "теплых отношениях" с Путиным

Трамп заговорил о завершении войны в Украине и "теплых отношениях" с Путиным

10:50Война
Названа дата, когда Украину накроет сильный мороз: резко налетит снег и ударит -12

Названа дата, когда Украину накроет сильный мороз: резко налетит снег и ударит -12

09:38Синоптик
Труханову вручили подозрение, ему грозит тюрьма

Труханову вручили подозрение, ему грозит тюрьма

09:31Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Красивая пара": Ксения Мишина показала свою первую любовь

"Красивая пара": Ксения Мишина показала свою первую любовь

Карта Deep State онлайн за 29 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Выбирают работу вместо любви: самые большие трудоголики среди знаков зодиака

Выбирают работу вместо любви: самые большие трудоголики среди знаков зодиака

РФ накопила почти 1000 дронов, самолеты уже с ракетами: угроза массированного обстрела

РФ накопила почти 1000 дронов, самолеты уже с ракетами: угроза массированного обстрела

"Он зациклен": в разведке США сказали, готов ли Путин закончить войну

"Он зациклен": в разведке США сказали, готов ли Путин закончить войну

Последние новости

10:53

Китайский гороскоп на завтра 30 октября: Кроликам - утрата, Змеям - страх

10:50

Трамп заговорил о завершении войны в Украине и "теплых отношениях" с Путиным

10:39

Пытал людей в Киевской области: в РФ взорвали подполковника ОМОНа - ГУР

10:30

18-летний сын Марички Падалко и Егора Соболева решил мобилизоваться - детали

10:28

Шуточные и интересные: обладаете ли вы уникальной украинской фамилией

Будет беда: Жданов – о последствиях удара по Белгородской дамбе для российских войск и мести ПутинаБудет беда: Жданов – о последствиях удара по Белгородской дамбе для российских войск и мести Путина
10:15

Наталья Сумская разрушила общение с Ольгой Сумской - детали конфликта

10:10

Голубая кровь украинцев: как узнать о своем казацком или дворянском происхожденииВидео

09:55

На окнах не будет конденсата, если использовать один предмет

09:50

Ноябрь 2025 всё расставит по местам: прогноз на месяц для БлизнецовВидео

Реклама
09:48

Удар РФ по объекту ДТЭК: в Одесской области десятки тысяч людей остались без света

09:45

"Хотел, чтобы меня запомнили": премьер Александр Стоянов признался, почему ушел из балета

09:42

РФ начала использовать КАБы, похожие на реактивные ракеты: "Флеш" раскрыл детали

09:39

Мощные пожары сразу на двух нефтебазах: дроны наделали шума в КрымуВидео

09:38

Названа дата, когда Украину накроет сильный мороз: резко налетит снег и ударит -12

09:31

Труханову вручили подозрение, ему грозит тюрьмаФото

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 октября (обновляется)

09:10

Екатерина Бужинская рассказала об издевательствах в браке: аборт и анорексия

08:59

Какое домашнее животное лучше всего подходит вашему знаку зодиака

08:49

Главная разница между командиром и начальникоммнение

08:41

Взрыв в Хмельницком: под завалами дома нашли тела людейФото

Реклама
08:23

Карта Deep State онлайн за 29 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:16

Гороскоп на завтра 30 октября: Ракам - серьезная ссора, Козерогам - прибыль

08:10

Украину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погоды

07:46

Неизвестные дроны залетели в РФ: раздавались громкие взрывы, горят НПЗВидео

06:51

"Он зациклен": в разведке США сказали, готов ли Путин закончить войну

06:10

Как ГУР уничтожили уникальный для российских ПВО "Триумф"мнение

05:50

Супертест на IQ: найдите 5 отличий на картинках поющей девушки за 37 секунд

05:21

Как убрать горечь из баклажанов: классный лайфхак сэкономит время и нервы

04:50

Термоядерная революция в энергетике: Китай создаёт "искусственное Солнце"

04:00

Игорь Николаев обратился к дочери, которую больше не видит - причина

03:25

Три знака зодиака получат важное послание от Вселенной уже вот-вот

02:30

Меган Маркл показала редкий семейный момент с принцем Гарри и детьмиВидео

01:55

Градус напряжения на фронте повышается: в Генштабе рассказали о последних событиях

00:53

Самый сексуальный мужчина в мире впервые стал отцом - СМИ

00:51

Большинство делают это ежедневно: привычки водителей, которые тихо "убивают" АКПП

28 октября, вторник
23:47

Полежайкина из "Папиных дочек" обвинили в покушении на жену - детали

23:46

Герметичная тара не спасает от вредителей: простой способ, который сохранит фасольВидео

23:37

Причиной мог быть не газ: из-за чего на самом деле взорвался дом в Хмельницком

23:21

В Украине могут повысить тарифы на электроэнергию: названы сроки

22:33

В каких городах Украины жители могут остаться без отопления: названы зоны риска

Реклама
22:20

"Исчез почти на сутки": в России заявили о ликвидации топ-пропагандиста Позднякова

22:17

Первый "залп" по нефти, кто следующий — Трамп готовит новые санкции

21:45

Астрологи назвали самые сильные женщины по знаку зодиака

21:44

Раскрылся громкий провал Путина - что не так с российской ракетой "Буревестник"

21:43

Сладкая вкуснятина за копейки: нужно всего 3 ингредиента и 15 минут вашего времени

21:42

Подозрение объявили: Филиппа Киркорова могут посадить в тюрьму

21:29

Дикие растения – реальные деньги: секреты прибыльного бизнеса из украинских лесов

21:21

"Ситуация достаточно тяжелая": враг прорвался на окраины ключевого города - военный

21:01

Левый берег Киева может уйти под воду - на что нацелился Путин

20:48

"Позор вам": Сумская набросилась на журналистку, которая ее публично унизила

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
НапиткиЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять