Российские КАБы под прицелом: эксперт обозначил три варианта противодействия

Руслан Иваненко
17 ноября 2025, 00:04
Эксперт намекает на новые методы обороны, которые могут сделать российские КАБы бессильными.
Российские КАБы под прицелом: эксперт обозначил три варианта противодействия
Эксперт раскрывает три пути противодействия КАБам / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Википедия

О главном:

  • Нарожный назвал три варианта противодействия российским КАБам
  • Эксперт объяснил, как Украине отвечать на массовые удары КАБов
  • Нарожный: Patriot, F-16 и удары по аэродромам - ключ к защите

Заместитель главы Главного управления военной разведки Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью иностранному изданию сообщил, что Россия в 2024 году планирует изготовить около 120 тысяч управляемых авиационных бомб. Военный эксперт и основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный в интервью УНИАН рассказал, как Украина может противодействовать этой угрозе.

Три пути противодействия по версии военного эксперта

По словам эксперта, существует три возможных пути. Первый - масштабное усиление противовоздушной обороны за счет получения от партнеров большего количества комплексов Patriot и их пусковых ракет. Нарожный отметил, что такие системы могут эффективно сбивать российские самолеты.

видео дня

"Последний СУ-34 сбивали под Запорожьем и использовали там две ракеты", - отметил он.

В то же время эксперт признает, что это дорогой вариант, а запасов Patriot в Украине пока недостаточно.

Второй вариант предусматривает применение истребителей F-16 с дальнобойными ракетами. Нарожный пояснил, что по сложности и подходу этот метод подобен работе Patriot.

"Нам надо будет поднимать в воздух наш самолет, который будет под угрозой, когда приблизится к линии соприкосновения, потому что у врага есть дальнобойные ракеты", - отметил он.

Эксперт также обратил внимание на новые перспективные решения - зенитные дроны, однако их серийное производство пока не налажено. По его словам, такие дроны действуют по другому принципу: "Они, грубо говоря, облаком становятся на том месте, где будет лететь этот КАБ, и когда он в это облако залетает, то они взрываются, и этого достаточно для того, чтобы уничтожить этот КАБ". Однако пока это лишь теоретическая концепция.

Третий вариант, который Нарожный называет наиболее реалистичным, заключается в уничтожении российских самолетов и их инфраструктуры непосредственно на аэродромах. Эксперт напоминает, что украинские ракеты и дроны уже неоднократно успешно поражали российские военные объекты.

Инфографика КАБ, инфографика
КАБ / Инфографика: Главред

"Много есть успешных примеров долетания ракет и дронов до российских аэродромов. А также уничтожения складов с боеприпасами. Это абсолютно реально", - подчеркнул он.

Нарожный также считает, что этот подход является экономически целесообразным, ведь Украина может использовать собственные дальнобойные ракеты, в частности "Длинный Нептун" и "Фламинго". В то же время он подчеркивает необходимость значительных объемов такого вооружения.

"Если россияне планируют в день сбрасывать много авиационных бомб, то нам надо в ответ как минимум с десятками дальнобойных ракет лететь в Россию, чтобы они головы не могли поднять на своих аэродромах и занимались только отражением украинских ракет, а не думали, как их самолетам взлетать и бомбить нашу землю", - резюмировал эксперт.

Чем опасны российские КАБы - экспертное мнение

Эксперт по военным вопросам Станислав Бунятов, известный под позывным "Осман", обратил внимание на новую угрозу для Украины со стороны российских авиационных ударов. По его словам, россияне начали активно использовать дальнобойные управляемые авиабомбы (КАБы) не только для атак в прифронтовых районах, но и в глубоком тылу - достигая даже Полтавы.

"КАБы представляют значительно большую угрозу, чем ударные дроны типа "Шахед", - объясняет Бунятов, - Их размер в 3-5 раз больше, а боевая часть весит от 250 до 315 кг в зависимости от модификации".

Военный добавляет, что менее дальнобойные версии КАБов имеют еще более мощный заряд, чем те, которые способны летать на большие расстояния. "Это кратно повышает масштабы разрушений гражданской инфраструктуры от прилетов в глубоком тылу", - подчеркивает эксперт, отмечая серьезность угрозы для мирного населения и стратегических объектов страны.

Война в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в Воздушных силах ВСУ прокомментировали удар РФ по Сумам ракетой "Циркон". Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что, запуская эту новую ракету, оккупанты могут испытывать ее в боевых условиях.

Кроме того, в случае новых массированных атак России на энергетическую инфраструктуру Украина может столкнуться с полной остановкой работы электротранспорта. Под угрозой оказываются не только трамваи и троллейбусы, но и метрополитен в Киеве, пишет ТСН.

Напомним, что шведско-американский экономист и дипломат Андерс Аслунд считает, что завершение войны в Украине могло бы произойти из-за переворота в России, который приведет к смене власти. По его словам, большинство войн не заканчиваются путем переговоров.

Читайте также:

О персоне: Павел Нарожный

Павел Нарожный - украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины.

Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.

война в Украине авиабомба новости Украины
