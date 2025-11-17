Укр
Трамп захотел праздновать дни победы, как Путин: нардеп разнес идею лидера США

Руслана Заклинская
17 ноября 2025, 13:42
Нардеп отметил, что Трамп слишком много пытается позаимствовать у Путина, и в этом нет ничего хорошего.
Трамп подражает Путину / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы нардепа:

  • Трамп слишком много пытается позаимствовать у Путина
  • Праздновать дни победы США в Первой мировой войне 11 ноября, а во Второй мировой - 8 мая неуместно
  • Российский опыт привел к отравлению общества и новой агрессии против Украины

Идея Дональда Трампа праздновать дни победы США в Первой и Второй мировых войнах неуместна. В мире 11 ноября отмечается день памяти погибших, а не победы, а 8 мая для США является странной датой из-за фактического завершения войны только в сентябре 1945 года. Об этом в интервью Главреду рассказал народный депутат Украины, историк и бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Трамп в очередной раз все напутал. 11 ноября никто не отмечает день победы в Первой мировой войне, потому что трудно говорить о праздновании и победе после такой страшной войны. 11 ноября в мире отмечается день памяти, когда вспоминаются те, кто погиб в годы Первой мировой войны. А тогда погибли миллионы людей", - подчеркнул историк.

Вятрович отметил, что день памяти традиционно отмечают в Великобритании, Канаде, Австралии, Франции и других странах, но это совсем не формат празднования победы.

Что касается Второй мировой войны, Вятрович называет предложение Трампа праздновать ее победу 8 мая "очень странным". Историк подчеркнул, что война продолжалась до сентября 1945 года.

"В этот период активное участие в ней принимали американские воины. Они погибали в этой войне на фронтах в борьбе с Японией. Только после ударов атомными бомбами по городам Хиросима и Нагасаки дошло до завершения этой войны. Поэтому 8 мая в качестве дня победы США во Второй мировой войне является очень странной и очень неуместной датой", - заявил Вятрович.

Историк подчеркнул, что Трамп пытается позаимствовать подходы Владимира Путина, но отношение Москвы к войне - это точно не тот пример, которому стоит следовать.

"Трамп слишком много пытается позаимствовать у Владимира Путина с его абсолютно "советскими" концептами отношения к войне. И в этом нет ничего хорошего. Ведь война - это не повод для больших милитаристских праздников. В России все это в итоге привело к отравлению общества, которое оказалось готовым к новой захватнической войне. Теперь - против Украины. Поэтому это точно не тот пример, которому стоит следовать, в частности Соединенным Штатам Америки", - добавил он.

Что заставит Путина закончить войну - мнение эксперта

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в интервью Главреду отметил, что заставить Путина закончить войну могут несколько факторов. Эксперт предполагает, что Путина может остановить его личная физическая усталость.

"Когда он устанет воевать, когда будет готов махнуть на все рукой, сказать: "К черту все, давайте останавливаться". Или, как вариант, Путин остановится, когда деньги будут стремительно заканчиваться в России, и в бюджете их реально не будет хватать, и он это поймет сам", - считает он.

По прогнозу Ступака, война может завершиться только тогда, когда сам Путин осознает бесперспективность своих действий или когда его ресурсы и физические силы иссякнут.

Отношения Трампа с Путиным - новости по теме

Как сообщал Главред, Трамп отменил встречу с Путиным из-за жестких требований РФ по Украине. Отмена саммита стала следствием принципиальной позиции России.

Впоследствии президент США поддержал законопроект Сената о жестких санкциях против стран, торгующих с Россией. Закон позволит вводить пошлины до 500% на импорт из стран, покупающих российские энергоносители и не поддерживающих Украину.

Кроме этого, президент Финляндии Александр Стубб назвал отмену встречи Трампа с Путиным в Будапеште стратегической ошибкой России. По его словам, Москва не была готова идти на уступки, поэтому переговоры не имели бы смысла.

О персоне: Владимир Вятрович

Владимир Вятрович - историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва. Был председателем Украинского института национальной памяти (2014-2019), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директором архива Службы безопасности Украины (2008-2010), пишет Википедия.

война в Украине новости США День победы Дональд Трамп война России и Украины
Что Москва замалчивала веками - новое открытие меняет историю Киева и Руси

Что Москва замалчивала веками - новое открытие меняет историю Киева и Руси

Украинцев призвали ночью ставить миску с солью на подоконник - для чего

Украинцев призвали ночью ставить миску с солью на подоконник - для чего

Человечество выжило благодаря изобретениям трех украинцев: вот кто они

Человечество выжило благодаря изобретениям трех украинцев: вот кто они

Отключать будут весь день: Укрэнерго обнародовало новые графики на 17 ноября

Отключать будут весь день: Укрэнерго обнародовало новые графики на 17 ноября

Россия готовит новый ракетный удар по Украине: какие регионы под угрозой

Россия готовит новый ракетный удар по Украине: какие регионы под угрозой

Трамп заразился от Путина "победобесием": Вятрович – о том, чем это опасно для Украины и мира
Орбан сделал скандальное заявление о войне в Украине и озвучил "мирный план"

