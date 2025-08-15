"В Вашингтоне сказали": Гордон назвал дату завершения войны в Украине

Вы узнаете:
- Когда закончится война по версии Гордона
- Откуда журналист черпает инсайды
Известный украинский журналист Дмитрий Гордон сделал прогноз относительно того, когда закончится война в Украине.
По его словам, он общался в Вашингтоне с двумя источниками и те якобы заявили, что война в Украине завершится 15 августа. На эту дату, как известно, запланирован саммит президентов США и РФ - Дональда Трампа и Владимира Путина.
В эфире Канала 24 у Гордона спросили, сможет ли Трамп "дожать" кремлевского диктатора, чтобы тот пошел на мирное соглашение. На этот вопрос журналист ответил утвердительно и заявил, что успел пообщаться с инсайдерами.
"Минут 10 назад я разговаривал с двумя источниками в Вашингтоне моими. Оба они сказали, что завтра (15 августа, - ред.) война закончится", — заявил Дмитрий Гордон.
При этом журналист призвал верить не прогнозы и инсайды, а собственным глазам.
"Никому не верьте ни в какие прогнозы, ни в какие предсказания, ни в какие инсайды, ни во что не верьте, пока не убедитесь собственными глазами", — заявил Гордон.
"А я за что купил, за то продаю. Оба моих источника, это очень высокопоставленные люди в Вашингтоне оба сказали: "Завтра (15 августа, - ред.) война завершится". Верю ли я в это? Я на это надеюсь… пока я вам говорю то, что мне сказали буквально уже 11 минут назад", — сказал журналист.
Смотрите видео - Гордон сказал, когда закончится война РФ против Украины:
Отметим, это уже не первое "предсказание" Гордона относительно сроков завершения войны в Украине. В конце прошлого года журналист утверждал, что горячая фаза войны якобы должна завершиться 30 декабря 2024 года "исторической встречей" Трампа и Путина. Однако этого не произошло.
Соответствующее заявление Гордона вызвало резонанс в обществе. Позже он прокомментировал свои прогнозы, отметив, что делал это не ради хайпа, а чтобы "поделиться важной и проверенной информацией".
Переговоры на Аляске – последние новости
Как писал Гларед, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.
Перед саммитом президентов США и РФ в Анкоридже проходит большой проукраинский митинг. Акция проходит под украинскими и американскими флагами. Митингующие призывают мир не забывать о войне и преступлениях России. Чтобы поддержать Украину, на улицы вышли сотни человек.
Трамп заявил, что Путин отправляется на Аляску для того, чтобы заключить соглашение о прекращении войны в Украине.
Все детали первой личной встречи лидеров США и России с июня 2021 года читайте в материале: Переговоры на Аляске: онлайн-транслация встречи Трампа и Путина.
Как пишут журналисты The Washington Post, большинство людей в окружении главы Кремля Владимира Путина не поддерживают войну страны-оккупанта России против Украины, но боятся ему сказать. В Кремле есть мнение, что встреча с Трампом – реальный шанс для завершения войны, а переговоры на Аляске задуманы для того, чтобы успокоить российские "элиты".
Чего хочет добиться Путин на Аляске - мнение эксперта
Старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в России Татьяна Становая уверена, что мирное соглашение по Украине не является истинной целью российского диктатора Владимира Путина на саммите с президентом США Дональдом Трампом 15 августа.
По ее словам, для Путина саммит с Трампом является "тактическим маневром, призванным повернуть ситуацию в свою пользу" и успокоить нарастающее недовольство Белого дома затягиванием Кремлем соглашения о прекращении огня, пишет The New York Times.
"Его [Путина] цель — заручиться поддержкой Трампа для продвижения российских предложений", - считает Становая.
Другие новости по теме:
- В МИД Украины назвали условие для начала реальных мирных переговоров
- Лавров "спел дифирамбы" Уиткоффу и раскрыл планы Путина на встречу с Трампом
- Стадион вместо отеля и раскладушки с ширмами: как США поселили журналистов РФ
О персоне: Дмитрий Гордон
Дмитрий Ильич Гордон — советский и украинский журналист. С 1996 года — ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона"; в 1995—2019 годах — главный редактор газеты "Бульвар Гордона". Основатель интернет-издания "Гордон". Депутат Киевского городского совета (2014—2016).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред