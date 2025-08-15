"В Вашингтоне сказали": Гордон назвал дату завершения войны в Украине

Журналист призвал верить только собственным глазам.

Гордон заявил, что война закончится 15 августа / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон сделал прогноз относительно того, когда закончится война в Украине.

По его словам, он общался в Вашингтоне с двумя источниками и те якобы заявили, что война в Украине завершится 15 августа. На эту дату, как известно, запланирован саммит президентов США и РФ - Дональда Трампа и Владимира Путина.

В эфире Канала 24 у Гордона спросили, сможет ли Трамп "дожать" кремлевского диктатора, чтобы тот пошел на мирное соглашение. На этот вопрос журналист ответил утвердительно и заявил, что успел пообщаться с инсайдерами.

"Минут 10 назад я разговаривал с двумя источниками в Вашингтоне моими. Оба они сказали, что завтра (15 августа, - ред.) война закончится", — заявил Дмитрий Гордон.

При этом журналист призвал верить не прогнозы и инсайды, а собственным глазам.

"Никому не верьте ни в какие прогнозы, ни в какие предсказания, ни в какие инсайды, ни во что не верьте, пока не убедитесь собственными глазами", — заявил Гордон.

"А я за что купил, за то продаю. Оба моих источника, это очень высокопоставленные люди в Вашингтоне оба сказали: "Завтра (15 августа, - ред.) война завершится". Верю ли я в это? Я на это надеюсь… пока я вам говорю то, что мне сказали буквально уже 11 минут назад", — сказал журналист.

Отметим, это уже не первое "предсказание" Гордона относительно сроков завершения войны в Украине. В конце прошлого года журналист утверждал, что горячая фаза войны якобы должна завершиться 30 декабря 2024 года "исторической встречей" Трампа и Путина. Однако этого не произошло.

Соответствующее заявление Гордона вызвало резонанс в обществе. Позже он прокомментировал свои прогнозы, отметив, что делал это не ради хайпа, а чтобы "поделиться важной и проверенной информацией".

Переговоры на Аляске – последние новости

Как писал Гларед, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Перед саммитом президентов США и РФ в Анкоридже проходит большой проукраинский митинг. Акция проходит под украинскими и американскими флагами. Митингующие призывают мир не забывать о войне и преступлениях России. Чтобы поддержать Украину, на улицы вышли сотни человек.

Трамп заявил, что Путин отправляется на Аляску для того, чтобы заключить соглашение о прекращении войны в Украине.

Все детали первой личной встречи лидеров США и России с июня 2021 года читайте в материале: Переговоры на Аляске: онлайн-транслация встречи Трампа и Путина.

Как пишут журналисты The Washington Post, большинство людей в окружении главы Кремля Владимира Путина не поддерживают войну страны-оккупанта России против Украины, но боятся ему сказать. В Кремле есть мнение, что встреча с Трампом – реальный шанс для завершения войны, а переговоры на Аляске задуманы для того, чтобы успокоить российские "элиты".

Чего хочет добиться Путин на Аляске - мнение эксперта

Старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в России Татьяна Становая уверена, что мирное соглашение по Украине не является истинной целью российского диктатора Владимира Путина на саммите с президентом США Дональдом Трампом 15 августа.

По ее словам, для Путина саммит с Трампом является "тактическим маневром, призванным повернуть ситуацию в свою пользу" и успокоить нарастающее недовольство Белого дома затягиванием Кремлем соглашения о прекращении огня, пишет The New York Times.

"Его [Путина] цель — заручиться поддержкой Трампа для продвижения российских предложений", - считает Становая.

О персоне: Дмитрий Гордон Дмитрий Ильич Гордон — советский и украинский журналист. С 1996 года — ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона"; в 1995—2019 годах — главный редактор газеты "Бульвар Гордона". Основатель интернет-издания "Гордон". Депутат Киевского городского совета (2014—2016).



