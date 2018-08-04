Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета

В России разбился вертолет Ми-8

Причиной катастрофы вертолета Ми-8 в Красноярском крае России могло стать столкновение с другим вертолетом, который взлетал с той же площадки.

"Предварительно, вертолет с пассажирами взлетал следом за вертолетом, перевозившим на лебедке металлоконструкцию и лопастями задел внешний груз первого вертолета", - рассказал источник "Интерфакса" в оперативном штабе на месте ЧС.

При этом экипаж второго вертолета сбросил груз на землю, чтобы не потерпеть крушение.

Источник добавил, что разбившийся Ми-8 перевозил рабочих нефтяного месторождения.

"С площадки Ванкор в направлении одного из нефтяных месторождений взлетели два вертолета: один перевозил тяжелую металлоконструкцию на внешней подвеске, другой - рабочих. Пассажирский вертолет разбился на 7-й минуте полета", - сказал источник.

Кроме того, на месте катастрофы уже нашли "черные ящики" разбившегося Ми-8.

Напомним, в Южной Корее разбился военный вертолет, погибли пять человек.