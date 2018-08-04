В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек

В РФ потерпел катастрофу вертолет

В субботу утром, 4 августа, в Красноярском крае России в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 17 человек.

По сообщению регионального управления МЧС, речь идет о жесткой посадке. Катастрофа произошла в 2 км от города Игарка в 10:20 по местному времени.

"Вертолет Ми-8 (авиакомпании) "ЮТэйр" выполнял рейс в районе населенного пункта Игарка и потерпел крушение сразу после вылета. На борту находилось 15 пассажиров и два пилота. Предварительно все погибли", - сказал источник агентства «Интерфакс».

Отметим, что по данным ТАСС жертвами авиакатастрофы стали 18 человек.

Напомним, в Южной Корее разбился военный вертолет, погибли пять человек.