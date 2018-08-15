Трамп заявил о неконституционности норм оборонного бюджета США по Крыму и РФ

Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп раскритиковал ряд положений закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны" (NDAA), который он подписал 13 августа.

Отметим, что Трамп заявил о том, что "очень гордится своей выдающейся ролью в этом", однако вскоре после подписания документа высказал замечания по отдельным положениям закона.

В частности, недовольство Трампа вызвали четыре из восьми положений законопроекта, касающихся России включая положение, запрещающее финансирование любых проектов, где предполагается признании права России на Крым а также запрещающее военное сотрудничество с Россией до тех пор, пока РФ не выведет войска из Украины.

При этом ряд других положений закона, раскритикованных Трампом, требуют от него отчитываться о шагах приняты в ответ на нарушение РФ соглашения о Открытом небе, а также предоставлять отчеты по новому соглашению по ядерному оружию.

Трамп считает, что порядка 52 положений закона ограничивают полномочия по ведению международной политики и подрывают роль президента как "единственного представителя страны в международных отношениях".

Как отмечает USA Today, заявление Трампа означает, что он не станет реализовывать положения, которые, по его мнению, являются противоречивыми с конституционной точки зрения.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 год, в котором Украине предусмотрено 250 миллионов долларов.