Чиновник рассказал правду об убийстве в Хемнице. Теперь его ждет потеря работы и суд

Даниэль Забель (слева) / Bild.de

Даниэль Забель, работник суда города Дрезден, скопировал судебную историю убийцы-мигранта и выложил ее в публичный доступ.

Напомним, ночью воскресенья, 26 августа, в центре Хемница во время уличной ярмарки произошел конфликт с участием около десяти человек разных национальностей, в результате которого был зарезан местный житель, 35-летний плотник Даниэль Хиллинг, и ранены еще два человека.

Полиция задержала двух подозреваемых: ими оказались 23-летний гражданин Сирии и 22-летний выходец из Ирака. По словам людей, называвших себя очевидцами, конфликт произошел из-за того, что Хиллинг якобы заступился за женщину, к которой приставали мигранты.

Убийство и последовавшие за ним антиимигрантские протесты всколыхнули всю Германию.

ПРАВДА ДОЛЖНА СТАТЬ ПУБЛИЧНОЙ

После этого Забель скопировал судебную историю хемницкого убийцы Юсифа А. и второго задержанного Алаа Ш. и предал ее огласке, отправив по мобильному фотографии ордера на арест коллегам из судебной власти, друзьям умершего и гражданскому движению Pro Chemnitz. Вскоре Pro Chemnitz и основатель "Пегиды" Лутц Бахманн распространили документы на своих страницах в соцсети Facebook.

"Я сфотографировал и поделился ордером на арест, потому что хотел, чтобы правда стала публичной. Я не хочу, чтобы людей продолжали убивать, поэтому опубликовал ордер на арест", - рассказал чиновник в интервью газете Bild.

Теперь Забеля ожидают суд и потеря работы. Министерство юстиции Саксонии заявило в четверг, что чиновник временно отстранен. Министр юстиции Себастьян Гемков назвал публикацию ордера на арест "безответственной". Он также уточнил, что публикация может поставить под угрозу ход расследования.

Согласно немецким законам, за публикацию государственных документов Забелю грозит тюремное заключение сроком на один год или денежный штраф.

"Я понимаю, что я вероятнее всего потеряю работу в результате [публикации документов]. Но я надеюсь, что я получу справедливое судебное разбирательство", - сказал мужчина, добавив, что одним из мотивов, по которым он сделал документы достоянием гласности, стала неправдивая информация в прессе.

Полиция и правосудие вряд ли дали бы людям какую-либо информацию. Я хотел, чтобы все знали, что на самом деле произошло. Я хочу, чтобы спекуляции о возможном развитии событий прекратились, и чтобы у СМИ больше не осталось возможности подвергать сомнению факты о преступлении, манипулировать ими или перекручивать их так, как им выгодно

6 СУДИМОСТЕЙ, 0 ДНЕЙ В ТЮРЬМЕ

В документах показано, что 35-летний Даниэль Хиллиг был убит с особой жестокостью - ему нанесли многочисленные ножевые ранения.

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Выяснилось, что подозреваемый Юсифа А. за последние два года имел шесть судимостей (за нападения на людей, торговлю наркотиками), но ни разу не был приговорен к сроку. За последнее нападение ему дали испытательный срок в восемь месяцев. Большой резонанс вызвал тот факт, что мигрант не должен был проживать в Германии вовсе – его ходатайство о предоставлении убежища было отклонено, однако власти никаких действий по депортации "беженца" не предприняли.

В настоящее время оба подозреваемых находятся в дрезденской тюрьме.