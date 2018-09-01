"Дерипаска поможет". Настя Рыбка рассказала, как надеется выбраться из тюрьмы в Таиланде

Настя Рыбка / "Ридус"

Белорусская эскорт-модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), находящаяся сейчас в тюрьме в Таиланде, заявила, что надеется на помощь российского олигарха Олега Дерипаски в своем освобождении

Об этом девушка рассказала в интервью авторитетному американскому изданию The New York Times. По словам Вашукевич, она передала Дерипаске копии аудиозаписей, которые касаются вмешательства российских властей в выборы президента США-2016. Также она сообщила, что отказалась опубликовать оригиналы записей и надеется, что Дерипаска поможет ей покинуть тюрьму. Напомним, зимой нынешнего года Настя Рыбка выложила в соцсеть Instagram фото совместного отдыха на яхте с российским олигархом Олегом Дерипаской. Этот снимок спровоцировал расследование оппозиционера Алексея Навального, который утверждал, что вместе с Дерипаской и Рыбкой отдыхал российский вице-премьер Сергей Приходько. Девушка заявила, что ее на яхте изнасиловали, а потом призналась, что это был обман. Дерипаска подал в суд на модель.