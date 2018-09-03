Белый дом выпустил памятную монету в честь встречи Трампа и Путина

Белый дом / eu-objective.info

Белый дом выпустил памятные монеты по случаю встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, главы РФ.

На сайте сувенирного магазина фотография монеты не опубликована, но ее показал у себя в Twitter журналист Кеннет Фогел.

HELSINKI SUMMIT UPDATE: We still don't know exactly what TRUMP & PUTIN agreed to.

BUT, I can now report that the White House Communications Agency's team did in fact produce a challenge coin commemorating the occasion.

Alas, it does not feature the faces of Trump & Putin. pic.twitter.com/lsd2yfR5Rl — Kenneth P. Vogel (@kenvogel) 2 вересня 2018 р.

"Мы все еще не знаем, о чем договорились Трамп и Путин, но я могу сообщить, что Белый дом действительно выпустил монету в честь этого события", — отметил журналист.

Стоимость монеты составляет 100 долларов. На ней не изображены лица двух лидеров. По центру выбит Кафедральный собор Хельсинки, рядом с которым проходила встреча.

Напомним, встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. После чего бывший глава американского Центрального разведывательного управления Джон Бреннан выразил мнение, что комментарии Трампа на пресс-конференции после встречи были имбецильны, а сам лидер Штатов полностью в кармане главы РФ.

Украина даже потребовала от США объяснений по переговорам Путина и Трампа. Украинская сторона запросила у США разъяснений о якобы обсуждении на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки "новых предложений" по урегулированию ситуации на Донбассе и в аннексированном Крыму.

Позднее Трамп заявил, что второй встречи с российским лидером Владимиром Путиным он "ждет с нетерпением". В списке тем новой встречи, по его словам, будет и ситуация в Украине.

Однако в итоге Трамп решил отложить очередную встречу с Путиным, так как в США ждут завершения российской "охоты на ведьм".