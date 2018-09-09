Умер еще один главарь непризнанной республики

Геннадий Гагулия погиб / Голос Севастополя

Скончался так называемый премьер-министр непризнанной Абхазии Геннадий Гагулия.

Он умер в результате ДТП, когда его кортеж возвращался из Сирии, пишет ТАСС. В его машину влетело другое авто, за рулем которого был молодой житель Абхазии.

Сейчас выясняются подробности аварии. При этом пресс-секретарь "президента" Наала Авидзба заявила, что "это был несчастный случай".

В Абхазии Гагулия занимал пост премьер-министра в 1995-1997 годы и 2002-2003 годы. До 2004 года был руководителем администрации президента. Затем до назначения премьер-министром был главой торгово-промышленной палаты республики.

Напомним, экс-главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

В тот же день и.о. главы псевдореспублики стал Дмитрий Трапезников, который был заместителем председателя "Совета министров". Позже — 7 сентября так называемый "Народный совет" террористической "ДНР" избрал и.о. главы "республики" Дениса Пушилина.

Как сообщалось, эксперт объяснил, о чем свидетельствует назначение Пушилина главарем "ДНР". В ближайшее время на Донбассе может усилиться процесс замораживания конфликта, полагает полковник СБУ в отставке.

Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".