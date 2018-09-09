Россия собралась использовать в Черном море ''супероружие'': что о нем известно

Экраноплан "Орлан" / ИнформБюро

Россия приступила к разработке ракетного экраноплана, который намерена использовать для патрулирования акватории Черного и Каспийского морей, а также охраны Северного морского пути.

Экраноплан будет якобы невидим для радаров противника, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, пишет РИА Новости. Еще одной отличительной особенностью летательного аппарата, по его словам, станет наличие ракетного вооружения.

Мантуров заверил, что экраноплан "Орлан" будет эффективным современным оружием. Опытный образец хотят создать до 2027 года, обещл в июле вице-премьер Юрий Борисов.

Экраноплан – это высокоскоростное транспортное средство-амфибия. За счет действия так называемого экранного эффекта оно летает на небольшой высоте от поверхности земли.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали переброску бронекатеров в Азовское море. Ожидается, что в акваторию Азовского моря поставят три такие машины.

Напомним, в июле в Раде предложили расторгнуть договор с Россией об Азовском море. В свою очередь Павел Климкин заявил о том, что Украина поднимет вопрос о проведении в акватории Азовского моря границы с Россией.

Также сообщалось, что в ближайшее время Украина увеличит корабельную группировку в Азовском море, а также силы морской пехоты и артиллерии.