"У них больше духа нет": эксперт высчитал, когда "Россию разорвут в клочья"

9 сентября 2018, 17:09

Любые успехи, которыми сейчас хвастаются российские власти, – не стоит брать в расчет, считает Геннадий Мохненко.

карта россии через 50 лет
Такую картинку гугл выдает на запрос "Будущая карта России" / google.com.ua

Российская Федерация начала умирать еще 25-27 лет назад, и на сегодня уже вошла в предагональное состояние, заявил украинский религиозный и общественный деятель Геннадий Мохненко.

По его словам, у России уже нет ни сил, ни воли на жесткие атаки.

"Империя умирает в окопах возле Мариуполя. У них нет духа атаковать. Стрелять – могут. Лупить артиллерией и минометами – могут. А вот вперед идти – духа нет! А на войне вектор духа – всегда определяющий!" – цитирует Мохненко "Обозреватель".

При этом любые успехи, которыми сейчас хвастаются российские власти, – не стоит брать в расчет, считает он. И в доказательство своих слов приводит пример румынского диктатора Николае Чаушеску: за три дня до того, как его расстреляли по приговору трибунала, у него тоже были как прекрасные рейтинги, так и огромные планы на будущее.

"Сделайте запрос гуглу: "Будущая карта России". И посмотрите футурологов, социологов, политологов – никто из серьезных специалистов, прогнозирующих будущее, не дает территории нынешней РФ эти же границы в следующие 50 лет. Ни один специалист! Все понимают, что назрела критическая масса, когда Россию разорвут в клочья", – уверен Мохненко.

Ранее астролог Влад Росс заявил, что Москва и Питер станут украинскими еще при нашей жизни. Крым Украине уже не вернуть, но Киев получит другие территории, считает он.

При этом развал России не поможет Украине вернуть Крым, отметил Росс. Он отметил, что до 2040 года РФ рассыплется на отдельные республики.

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