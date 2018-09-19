СМИ узнали о возможном ответе Москвы на крушение Ил-20

Ил-20 / ridus.ru

Россия не намерена в будущем атаковать самолеты ВВС Израиля из-за крушения Ил-20, который накануне сбили сирийские ПВО.

Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о "праве на адекватные ответные действия" означает "скорее всего, бездействие в будущем в тех вопросах, где раньше они (российская сторона) готовы были помогать Израилю".

Речь идет, вероятно, об отказе от переговоров с Ираном и "Хезболлой".

По информации издания, бортовой номер сбитого Ил-20 - RF-93610. Он был собран в 1973 году и входил в состав 226-го отдельного смешанного авиационного полка советской группы войск в Германии.

Последний раз его ремонтировали в 2011 году, и, как заявили в "Ил", "он был полностью исправен и должен был эксплуатироваться как минимум до 2021 года".

Российский самолет Ил-20 с российскими военными на борту был сбит ракетой C-200 комплекса ПВО правительственных войск Сирии, в результате чего погибли 15 российских военных.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что вина "полностью лежит на израильской стороне".

По мнению израильской стороны, к трагедии привела неточность огня сирийских ПВО.