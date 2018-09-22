Санкции против РФ: в Венгрии выступили против автоматического продления ограничений

Петр Сийярто призвал Евросоюз проанализировать влияние антироссийских санкций на экономику Европы.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что его страна не поддерживает автоматическое продление санкций против России.
При этом в интервью RT венгерский чиновник предложил вести диалог по этому поводу, а также выступил за обсуждение наложенных ранее ограничений.
Кроме того, Сийярто призвал Евросоюз проанализировать влияние антироссийских санкций на экономику Европы, РФ, а также на процесс выполнения Минских соглашений.
"Нынешнее итальянское правительство, кажется, разделяет нашу позицию – никакого автоматического продления санкций, нужна дискуссия", - подчеркнул глава МИД Венгрии.
Напомним, ранее министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что Россия якобы имела право аннексировать Крым.
Сальвини также подчеркнул, что санкции, наложенные на Россию за агрессию в Украине необходимо снять, потому что они наносят ущерб итальянскому экспорту.