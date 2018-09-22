Санкции против РФ: в Венгрии выступили против автоматического продления ограничений

22 сентября 2018, 12:58

Петр Сийярто призвал Евросоюз проанализировать влияние антироссийских санкций на экономику Европы.

Сийярто
Петер Сийярто / фото: ТСН.ua

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что его страна не поддерживает автоматическое продление санкций против России.

При этом в интервью RT венгерский чиновник предложил вести диалог по этому поводу, а также выступил за обсуждение наложенных ранее ограничений.

Кроме того, Сийярто призвал Евросоюз проанализировать влияние антироссийских санкций на экономику Европы, РФ, а также на процесс выполнения Минских соглашений. 

"Нынешнее итальянское правительство, кажется, разделяет нашу позицию – никакого автоматического продления санкций, нужна дискуссия", - подчеркнул глава МИД Венгрии.

Напомним, ранее министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что Россия якобы имела право аннексировать Крым.

Сальвини также подчеркнул, что санкции, наложенные на Россию за агрессию в Украине необходимо снять, потому что они наносят ущерб итальянскому экспорту.

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Россия санкции Венгрия Петер Сийярто
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