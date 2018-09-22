Еще в одной стране ЕС задумались об упрощенном получении гражданства украинцами

В Чехии рассмотрят поправки к закону "О гражданстве" / radio.cz

Палата депутатов парламента Чешской Республики рассмотрит поправку правительства к закону "О гражданстве", которая может позволить детям и внукам бывших чехословацких эмигрантов получить чешское гражданство по упрощенной процедуре.

"С одной стороны, возможность двойного гражданства была принята с энтузиазмом. С другой стороны (правительственные поправки к утвержденному законопроекту), часто разделяла семьи, где один ребенок родился с возможностью получения двойного гражданства и национальности, а второй ребенок родился после этой даты", - заявил глава комиссии Сената по делам соотечественников Томаш Грулих (ODS - Гражданская демократическая партия).

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Он подчеркнул, что в основном речь идет о семьях, которые после коммунистического режима в 1948 году должны были оставить территорию бывшей Чехословакии, пишет Mukachevo.net.

Отмечается, что в случае принятия соответствующей поправки, претенденты на чешское гражданство смогут подать заявление и доказательства, в частности документ, подтверждающий потерю чешского или чехословацкого гражданства одного из родителей, или бабушек и дедушек. Однако закон исключает этот вариант, например, для граждан Словакии.

При этом основной целью законопроекта обозначено желание "наполнить страну свежими силами". В частности в правительстве Чехии давно думают и о возвращении земляков, которые уехали из страны после 1989 года. По статистике, 60% из 200 тысяч людей, которые покинули страну за это время, обладают высшим образованием и различными учеными степенями. А 70% из них - это люди в самом "продуктивном" возрасте, то есть от 25 до 45 лет.

Кроме того, такая возможность заинтересует и многих закарпатцев, ведь территория Закарпатья (под названием Подкарпатская Русь) находилась в составе Чехословакии с 1919 по 1938 годы.

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Отметим, что в начале октября в чешском Сенате состоится конференция, посвященная политике возвращения чехов на родину, организованная Грулихом. Он считает, что Чехия является единственной страной в Центральной Европе, не уделяющей должного внимания вопросам, связанным с различными аспектами возможного возвращения земляков в Чехию, передает "Радио Прага".

"В таких странах бывшего СССР, как Украина или Россия чешские диаспоры достаточно многочисленны. В данном случае можно было бы трактовать это как программу социальной помощи государства людям, которые могли бы приехать в Чехию и устроиться здесь на постоянное место жительства. Свое практическое применение политика возвращения нашла бы в тех случаях, когда государство будет заинтересовано в том, чтобы люди сюда мигрировали", - подчеркнул Грулих.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что обсудит с представителями Венгрии нашумевшую ситуацию с выдачей паспортов этой страны украинцам в Закарпатье.

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