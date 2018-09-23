Катастрофа российского Ил-20 в Сирии: Израиль ответил на повторные обвинения России

Израиль намерен доказать свою непричастность к катастрофе Ил-20 / Фото: Twitter/Israel Defense Forces

Силы обороны Израиля официально ответили на очередную порцию обвинений Кремля об ответственности за сбитый российский самолет Ил-20 над Сирией.

"Израильские истребители F-16 в момент крушения российского самолета-разведчика не прятались ни за каким воздушным судном и находились в воздушном пространстве Израиля", - сообщается в заявлении Сил обороны Израиля на их официальной странице в Twitter.

В сообщении говорится, что делегация IDF, которую возглавляет командующий Военно-воздушных сил Израиля генерал Амикам Норкин, предоставила российским военным документ с подробностями инцидента с Ил-20 над Средиземным морем.

Последствия катастрофы российского Ил-20 Тель-Авив называет "тяжелыми" и "трагическими".

/ Фото: Twitter/ Israel Defense Forces

Напомним, в ходе брифинга в Минобороны РФ снова заявили, что вина за сбитый российский самолет Ил-20 в небе над Сирией и гибель 15 находившихся на его борту военных "полностью лежит на израильской стороне".

Как ранее сообщалось, российский самолет Ил-20 с российскими военными на борту был сбит 17 сентября ракетой C-200 комплекса ПВО правительственных войск Сирии, в результате чего погибли 15 российских военных.

Позже в пресс-службе израильской армии сообщили, что вина за крушение Ил-20 лежит на режиме президента Сирии Башара Асада.