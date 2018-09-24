Еврокомиссия собралась судиться с Польшей

Польша стала второй страной после Венгрии, вызвавшей гнев Еврокомиссии / фото: zaxid.net

Европейская комиссия подала против Польши иск в суд Евросоюза; причиной послужила судебная реформа в стране.

"Сегодня Еврокомиссия решила подать в Суд справедливости ЕС в связи с нарушениями принципов независимости судопроизводства, что было вызвано польским законом о Верховном суде, а также подала ходатайство в Суд справедливости относительно принятия временных мер до вынесения решения по этому делу", – говорится в заявлении ЕК, опубликованном на ее сайте в понедельник, 24 сентября.

В Еврокомиссии перечислили целый ряд нарушений, которые содержит польский закон о Верховном суде - по мнению ЕК, он не соответствует законодательству Евросоюза, нарушает Договор о ЕС и подрывает принципы независимости судопроизводства.

Читайте такжеРазмещение войск США в Польше: Трамп и Дуда сделали громкие заявленияВ июле 2018 года в Польше вступил в силу закон, согласно которому стало можно досрочно отправлять судей на пенсию - из-за нового закона количество судей польского Верховного суда может сократиться на 40%. В штате судов останутся только те, кто предоставил медицинские документы, и получил согласие главы государства. Закон также предполагает, что министр юстиции Польши сможет инициировать отставку и назначать судей Верховного суда - фактически, польское правительство поставило судей под свой жесткий контроль.

В Евросоюзе считают, что подобный закон "подрывает принцип независимости судебных органов, включая несменяемость судей".