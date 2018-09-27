В Чехии назвали "спекуляцией" обвинение в раздаче паспортов жителям Закарпатья

В Чехии отрицают намерения раздавать паспорта украинцам / Фото: 420on.cz

Посольство Чехии в Украине сделало официальное заявление в связи с информацией о массовой раздаче чешских паспортов жителям Закарпатья.

"Посольство ЧР в Украине упорно отрицает спекуляции, которые в последние дни появились в украинских медиа и к которым присоединились и некоторые официальные представители Украины о том, что ЧР намерено массово "раздавать гражданство бывшим гражданам Чехословакии из современной Закарпатской области", - говорится в заявлении посольства, опубликованном 26 сентября на сайте.

В дипведомстве заявили, что поправки к закону "О государственном гражданстве Чешской Республики", который находится на обсуждении, были истолкованы в Украине неверно.

"Как в действующем законе, так и в предложенном проекте, который находится на обсуждении, в § 31 абсолютно четко указано, что приобретение государственного гражданства упрощенным путем (так называемой "декларацией") не может касаться нынешних жителей Закарпатской области Украины (бывшей Подкарпатской Руси, которая была частью межвоенной Чехословакии)", - подчеркнули в посольстве.

Напомним, резонанс возник после слов председателя Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля, который заявил, что Чехия наряду с Венгрией может быть замешана в паспортном скандале.

"Сейчас у нас будет "сериал №2" уже потому что мы общаемся, потому что наш пресс-центр мониторит все, что пишут о Закарпатье – в том числе Чехия, Венгрия, Словакия, Румыния, Польша и т.д. Существует вопрос о предоставлении бывшим территориям Чехословакии (словакам – нет, они уже являются членами Евросоюза, а у них только одно гражданство) ... Чехия уже задается вопросом – а почему бы и нет? А почему бы и не предоставить Закарпатью двойное гражданство, все-таки это "наше" было", – заявил губернатор в эфире канала "112 Украина".

Как ранее сообщалось, палата депутатов парламента Чешской Республики рассмотрит поправку правительства к закону "О гражданстве", которая может позволить детям и внукам бывших чехословацких эмигрантов получить чешское гражданство по упрощенной процедуре.