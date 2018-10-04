В России заявили о гибели замгенпрокурора РФ, который курировал дело Скрипалей

Крушение вертолета. Архивное фото / kyiv.dsns.gov.ua

В Костромской области потерпел крушение вертолет, на борту которого находился заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян.

По данным Интерфакса, погибший чиновник координировал надзор за расследованием самых резонансных уголовных дел, включая так называемое дело Скрипалей.

"С 2006 года Саак Альбертович занимал пост начальника главного управления международно-правового сотрудничества (Генпрокуратуры), а с 2016 года, став заместителем генпрокурора, курировал "громкие" дела, включая расследование покушения на Юлию Скрипаль в английском городе Солсбери", – рассказал агентству осведомленный собеседник.

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Напомним, в Британии убеждены в личной ответственности Путина за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Если ранее глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал лично Путин, то теперь к обвинениям присоединился зам министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес.

Как сообщалось, немецкие СМИ заподозрили Скрипаля в работе на разведку нескольких стран НАТО. Скрипаль якобы предоставлял четырем странам, входящим в Североатлантический альянс (НАТО) информацию о "действующих агентах российской военной разведки".

Дело Скрипалей: что известно о подозреваемых

СМИ сообщали, что один из обвиненных в отравлении россиян, Александр Петров, имеет интересное криминальное прошлое. Так, он был судим за кражу, не отдавал банкам кредиты и обанкротил фабрику нижнего белья в Одесской области.

А британские СМИ, со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании, сообщали, что покушение на Скрипаля организовала спецгруппа с кодовым именем "Чистильщики". Для маскировки ликвидаторы использовали данные людей, которые на момент совершения покушения сидели в европейский тюрьмах.

При этом "Боширова" опознали в родном селе как Чепигу. По сведениям односельчан, Чепига женат, у него двое детей. Недавно его семье якобы дали четырехкомнатную квартиру в Москве.

Также СМИ сообщили, что Чепига и Скрипаль могли быть ранее знакомы. Западные журналисты не исключают, что мотивом преступления могла послужить месть.

Также британцы "вычислили" третьего подозреваемого. Якобы еще до прибытия в Англию "Петрова" и "Боширова" в Солсбери приезжал сотрудник ГРУ, который "проводил разведку на местности".