Российский писатель-антипутинист спрогнозировал, на сколько стран распадется РФ

5 октября 2018, 08:52

Путин может никуда не уйти и остаться президентом несуществующей страны, отметил советский политзаключенный.

Герман Обухов считает, что Россия может распасться даже на десять государств
Россия может распасться даже на десять государств, считает Герман Обухов / Reuters

Сейчас президенту Российской Федерации Владимиру Путина просто не дадут уйти из власти, страна рано или поздно распадется, на ее месте может быть три-четыре или даже десять государств.

Глава РФ может никуда не уйти и остаться президентом несуществующей страны, рассказал советский политзаключенный, писатель и сценарист, основатель Международной антипутинской коалиции "Стоп фашизм в России" Герман Обухов "Обозревателю".

"Кстати, ЦРУ (Центральное разведывательное управление США — Ред.) спрогнозировало развал России в течение 10 лет. Это было опубликовано людьми, которые работали в ЦРУ на хороших должностях", — отметил собеседник.

Ранее инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса говорил "Главреду", что крах РФ необходим Украине, но вряд ли нужен глобальным игрокам, поскольку "никому не хочется видеть 20 новых халифатов с ядерной бомбой".

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Россия распад Владимир Путин
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