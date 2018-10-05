И ты, Брут: Германия встала на сторону США в скандале с киберататками ГРУ

Дружба Путина с Меркель не помогла замять скандал с кибератаками / GettyImages

Германия официально поддержала обвинения США и Нидерландов, которые заявили, что российское ГРУ виновно в кибератаках и незаконном сборе данных.

С таким заявлением выступил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, пишет Deutsche Welle.

Он заявил, что его страна "с вероятностью, граничащей с уверенностью, исходит из того, что за хакерской группой APT28 стоит российская спецслужба ГРУ". А основывается такая оценка, по его словам, на "очень хорошей собственной системе источников и собранных фактов". При этом Зайберт подчеркнул, что Берлин полностью доверяет данным американской и голландской сторон.

Читайте такжеКак Китай годами следил за крупнейшими компаниями США с помощью крохотного чипаОт имени своей страны он "резко осудил" подобные атаки и призвал Москву "признать свою ответственность и прекратить такие действия".

Напомним, Минюст США обвинил семерых сотрудников ГРУ РФ в кибератаках. Среди прочего, россиян обвинили в краже личной информации и ее публикации.

А перед этим в тот же день Нидерланды выступили с обвинением в адрес военной разведки России. Среди прочего они заявили, что РФ пыталась выкрасть документы о расследовании крушения "Боинга" на Донбассе.

Напомним, ранее в США обвинили 12 шпионов РФ в совершении кибератак во время выборов президента-2016.

Кроме того, корпорация Microsoft зафиксировала попытки контролируемых РФ хакеров вмешаться в процесс организации выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре нынешнего года.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, как Запад душит Россию. При этом западные страны использовали санкционный механизм всего на 10-15%, считает он.