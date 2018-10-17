"Не отличался агрессивностью": отец "керченского стрелка" рассказал об увлечениях своего сына

Подозреваемый в теракте Владислав Росляков, 2000 года рождения / 112

18-летний Владислав Росляков, который устроил массовое убийство в политехническом колледже Керчи, рос в неблагополучной семье, был одинок, увлекался компьютерными играми и оружием, однако при этом не отличался агрессивностью.

Об этом рассказывают отец Рослякова и источник в оккупационном Минобразования Крыма, сообщают пропагандистские российские СМИ RT и IZ.ru.

Родители Рослякова давно развелись. При этом его отец - инвалид, а мать, работая в онкологическом центре санитаркой, очень уж увлекалась теориями секты "Свидетели Иеговы". Мировоззрение матери позволяло ей, например, досматривать вещи своего сына по возвращению того домой, и вообще всячески его терроризировать.

Читайте такжеТеракт в Керчи полностью укладывается в логику российской действительности - РабиновичПри этом Росляков не был примерным учеником - часто ленился, "учился не в полную силу", вытягивал учебу на тройки.

Отец "керченского стрелка" на допросе у следователей отметил, что парень был довольно нелюдим, об обучении ему ничего не рассказывал, друзей не заводил - но при "вел себя воспитанно".

В среду днем, 17 октября в политехническом колледже Керчи произошел теракт: неизвестный молодой человек взорвал устройство на первом этаже, а на втором устроил стрельбу по учащимся. Изначально сообщалось о десяти погибших и 50 раненых, по последним данным в результате теракта погибли 19 человек, а еще 80 получили ранения.

Всю информацию о трагедии в Керчи можно прочитать здесь.