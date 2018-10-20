Bloomberg узнало место и сроки предстоящей встречи Путина и Трампа

20 октября 2018, 07:27

По словам президента США, он ждет встречи с российским лидером.

трамп путин
Дональд Трамп и Владимир Путин / GettyImages

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в Париже на мероприятиях по случаю столетней годовщины окончания Первой мировой войны, или на саммите "Большой двадцатки", который состоится в Буэнос-Айресе 30 ноября.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

В конце сентября Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я жду новой встречи с ним, но она пока не назначена", - сказал он.

Полноформатная встреча двух президентов прошла 16 июля этого года в Хельсинки.

До этого они пересекались лишь дважды - в рамках саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге (в июле 2017 года) и на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Дананге (в ноябре 2017-го).

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Россия США Bloomberg Дональд Трамп Владимир Путин
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